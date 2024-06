Gemeinsamer Finaltag

Emma Spitz und Chrissie Wolf verbringen den Finaltag der Swiss Ladies Open im gemeinsamen Flight, können dem LET-Turnier im Golfpark Holzhäusern jedoch nicht mehr ihren Stempel aufdrücken.Emma Spitz

und Christine Wolf marschierten an den ersten beiden Spieltagen bei den Eidgenossen sozusagen im Gleichschritt dahin. Beide starteten mit 68er (-3) Runden stark, rutschten am Samstag dann mit einer 72 (+1) jedoch im Klassement zurück. Aus dem Mittelfeld heraus hoffen die beiden nun am Finaltag im Golfpark Holzhäusern wieder den Schwung vom Freitag zu finden, denn bei nur drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 scheint ein Spitzenresultat durchaus noch in Reichweite zu liegen.

Wie erhofft holt sich Emma am Sonntag nach soliden ersten Pars am Par 5 der 3 das erste Birdie ab, kann an das frühe Erfolgserlebnis jedoch nicht wirklich anknüpfen. Immerhin hält die junge Niederösterreicherin Fehler die gesamten Frontnine über gekonnt fern und biegt so im zartrosa Bereich auf die letzten neun Löcher ab. Nach zahlreichen Pars tritt sie sich schließlich auf der 13 auch das erste Bogey ein, leistet mit einem Par 3 Birdie auf der 15 und einem weiteren Erfolgserlebnis am Par 5 der 17 aber gekonnte Trauerbewältigung. Am Ende leuchtet so zwar eine 69 (-2) auf, diese lässt sie mit Rang 27 jedoch ziemlich auf der Stelle treten.

Chrissie Wolf nur mit der 72

Im gemeinsamen Flight mit Emma Spitz treibt es Chrissie bereits auf der 2 etwas zu bunt und kann ein frühes Bogey nicht mehr abwenden. Zwar stabilisiert sie ihr Spiel rasch wieder und verbucht auf der 5 auch den Ausgleich, nach einem weiteren Fehler auf der 7 benötigt sie auf der 9 jedoch noch ein Birdie um zumindest bei Level Par zur 10. Teebox marschieren zu können. Wieder rutscht sie dann auf der 12 aus, nur um direkt danach ihr Score einmal mehr auf Anfang zu stellen. Zwar hat sie dann auch auf ein Doppelbogey am Par 5 der 16 auf der nächsten langen Bahn direkt danach die richtige Antwort parat, am Ende geht sich so aber nur eine 72 (+1) aus, die ihr als 43nur einen Rang im hinteren Mittelfeld ermöglicht.

Alice Hewson (ENG) setzt sich im Stechen gegen Tvesa Malik (IND) durch und gewinnt bei gesamt 11 unter Par.

Fotos: LET

