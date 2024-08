Irische Nullnummer

Christine Wolf und Sarah Schober haben bei den Women’s Irish Open an den ersten beiden Spieltagen hart zu kämpfen und scheitern in Carton House recht deutlich am Cut.

Sarah Schober kehrt nach dem einmaligen Olympia-Erlebnis und einer kurzen Pause bei der Women’s Irish Open ins Turniergeschehen auf der Ladies European Tour zurück. Da der bisherige Golfsommer für die Steirerin eher durchwachsen verläuft, ist sie nach 13 Saisonstarts auch auf Position 65 der Rangliste abgerutscht und braucht noch gute Ergebnisse für das volle Spielrecht. Noch deutlich größer sind diese Sorgen bei Christine Wolf, die zwar ebenfalls bereits 13 Turniere bestreiten durfte, jedoch aktuell nur auf Position 145 in der Order of Merit zu finden ist. Gespielt wird in Carton House bei Dublin um ein Preisgeld von 400.000 Euro, wobei die Topstars nach Olympia und Women’s Open eine Pause einlegen, wie auch Emma Spitz, womit die Trauben in Irland nicht allzu hoch hängen werden.

Nach anfänglichen Pars brummt sich Chrissie Wolf ausgerechnet am Par 5 der 4 das erste Bogey auf, radiert den Faux-pas jedoch auf der nächsten langen Bahn mit dem ersten Birdie recht rasch wieder aus. Da sich jedoch auch auf der 8 nur ein Bogey ausgeht, biegt die Tirolerin lediglich im zarten Plusbereich auf die zweiten neun Löcher ab. Dort läuft sie dann vergeblich einem weiteren Schlaggewinn hinterher und tritt sich auf der 10 und der 14 noch zwei weitere Bogeys ein, was schließlich nur in der 76 (+3) und auf Rang 93 mündet.

Mit früher Startzeit läuft es bei Chrissie am Freitag nicht wirklich besser, denn bereits auf der 11 macht es sich das erste Bogey bequem und wirft sie so immer deutlicher hinter die gezogene Linie zurück. Auch danach läuft nicht viel zusammen, denn auf birdielosen Backnine schleicht sich am Par 3 der 14 noch ein weiterer Fehler ein. Auf der 3 findet sie dann zwar auch den ersten Schlaggewinn am zweiten Spieltag, kommt nach dem nächsten Bogey am Par 3 der 7 aber nicht vom Fleck. Die 8 lässt dann zwar noch ein zweites Birdie springen, mit der 74 (+1) verpasst sie den Cut aber recht deutlich und kommt damit auch der Tourcard klarerweise kein Stückchen näher.

Schober ebenfalls klar vorbei

Bereits auf der 11 muss Sarah Schober das erste Bogey einstecken und kann auch danach ihr Spiel nur kurzfristig stabilisieren, denn am Par 5 der 15 schlittert sie schließlich sogar in ein Doppelbogey. Auch mit der nächsten langen Bahn hat die Steirerin so ihre liebe Mühe und rutscht am Par 5 der 17 auf bereits 4 über Par zurück. Mit einem Par 5 Birdie auf der 1 keimt dann zwar kurz etwas Hoffnung auf, sofort macht es sich aber am Par 3 danach der nächste Schlagverlust gemütlich und da sie sich auch am Par 5 der 6 und der 8 noch Fehler eintritt, bringt sie zum Auftakt trotz eines abschließenden Birdies sogar nur die 78 (+5) ins Clubhaus, womit der Cut als 116. bereits in weite Ferne rückt.

Auch am Freitag ändert sich das Bild bei Sarah nicht wirklich, denn erneut ist die Steirerin lange Zeit vergeblich auf der Suche nach Erfolgserlebnissen und da sich am Par 5 der 4 noch dazu ein weiterer Fehler einschleicht, kommt sie der gezogenen Linie trotz eines Erfolgserlebnisses auf der 9 nur bedingt näher. Auf den Backnine findet sie dann bei noch zwei Schlagverlusten auch noch zwei weitere Erfolgserlebnisse, womit sich am Ende immerhin eine 73 (Par) ausgeht. Der Cut ist damit jedoch ganz klar außer Reichweite. Ursula Wikstrom (FIN) biegt bei gesamt 10 unter Par als Führende in den Moving Day ab.

Fotos: LET

