Über die Linie gearbeitet

Maximilian Steinlechner und Timon Baltl arbeiten sich bei der Rosa Challenge Tour regelrecht ins Wochenende. Niklas Regner bleibt auch im Rosa Golf Club wieder auf der Strecke.

Nach 15 Jahren Pause kehrt die Challenge Tour nach Polen zur Rosa Challenge zurück. Max Steinlechner, Timon Baltl und Niklas Regner sind bei der Premiere im Rosa Golf Club, einem idyllischen Parklandkurs mit dabei. Steinlechner hofft sich näher an die Top 45 der Jahreswertung zu arbeiten und damit auf der Road to Mallorca voranzukommen. Baltl und Regner müssen weiter die Ärmel aufkrempeln um ihr Spielrecht auf der Challenge Tour abzusichern.

Mit einem schnellen Birdie auf der 2 beginnt das Turnier für Max Steinlechner nach Maß und da er bereits am Par 3 der 4 ein weiteres Erfolgserlebnis nachlegt und sich auch auf der 6 ein Birdie ausgeht, mischt er sogar im absoluten Spitzenfeld mit. Erst kurz vor dem Turn erwischt es ihn dann auf der 9 mit einem Doppelbogey ziemlich heftig. Auf der 11 rutscht er dann sogar wieder auf Even Par zurück, ehe er sich mit weiteren Schlaggewinnen auf der 12 und der 15 wieder nach vorne arbeitet. Zum Abschluss macht ihm dann jedoch noch die 18 einen Strich durch die Rechnung und lässt ihn am Ende nur die 69 (-1) unterschreiben, womit er sich aber sogar einigermaßen aussichtsreich positioniert.

Mit zwei schnellen Birdies am Par 5 der 10 und der 13 zieht Max am Freitag rasch weiter nach vor und verschafft sich so auch einen Polster zur gezogenen Linie. Da ihm danach gleich beide Par 3 Löcher der Backnine etwas zum Verhängnis werden, benötigt er eben diesen auch, denn bei Level Par hält er sich zur Halbzeit noch gerade so auf Cutkurs. Auf den vorderen Neun intensiviert er das Tempo dann vorerst mit den nächstne beiden Birdies wieder und kann so schlussendlich trotz eines dritten Schlagverlustes auf der 7 mit der 69 (-1) und als 37. bereits mit dem Wochenende planen.

Harter Kampf

Mit einem anfänglichen Par 5 Birdie auf der 10 findet Timon Baltl nach Maß ins Turnier. Zwar macht er danach mit Pars längere Zeit nichts verkehrt, kann jedoch nicht nachlegen und kommt nach einem Fehler auf der 16 schließlich nur bei Even Par zum Turn. Auf der 1 leuchtet dann erstmals sogar das Plus auf, allerdings drückt er sein Score mit zwei darauffolgenden Birdies sofort wieder in den Minusbereich. Richtig unangenehm wird es dann aber auf der 6, da ihm ein Doppelbogey ziemlich abrutschen lässt. Immerhin kann er sein Score am Par 3 der 8 wieder ausgleichen und bringt so zumindest noch eine 70 (Par) ins Clubhaus.

Mit einem Birdie auf der 1 beginnt der zweite Arbeitstag für Timon dann richtig gut, allerdings rutscht er bereits auf der 2 wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Erneut drückt er sein Tagesergebnis dann auf der 5 unter Par, kann den Score jedoch abermals nicht lange halten und kommt so lediglich bei Even Par zum Turn. Nachdem er am zweiten Spieltag dann das Par 5 Birdie auf der 10 verpasst und auf der 11 sogar erstmals in den Plusbereich abdriftet, droht es noch richtig ungemütlich zu werden. Der Steirer findet aber rechtzeitig wieder in die Spur, holt sich auf der 16 noch ein Birdie ab und kämpft sich so mit der bereits zweiten 70 (Par) „on the number“ als 56. noch ins Wochenende.

Wieder auf der Strecke geblieben

Niklas Regner scheint die Probleme der letzten Monate auch weiterhin nicht abschütteln zu können, wie ein anfängliches Par 5 Bogey auf der 10 und ein weiterer Fehler kurz danach auf der 13 beweist. Erst ein Par 3 Birdie danach bringt ihn auf die richtige Fährte und lässt ihn nach weiterem Erfolgserlebnis immerhin bei Even Par auf die Frontnine marschieren. Das Hin und Her geht jedoch auch auf der vorderen Platzhälfte munter weiter. Da sich jedoch Birdies und Bogeys mit jeweils deren zwei die Waage halten, teilt er sich nach der Auftaktrunde die Platzierung mit Landsmann Timon Baltl.

Einmal mehr hat Niklas am Freitag dann hart zu kämpfen und rutscht nach birdielosen Frontnine und drei Bogeys zur Halbzeit der 2. Runde doch deutlich hinter die erwartete Wochenendmarke zurück. Auf den zweiten Neun will dann gar nichts mehr funktionieren, was am Ende sogar in der 79 (+9) mündet und ihm einmal mehr heuer ein klar verpasstes Wochenende beschert. Jens Fahrbring (SWE) diktiert nach den ersten 36 gespielten Löchern bei gesamt 11 unter Par das Tempo.

Leaderboard Rosa Challenge Tour