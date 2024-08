Weiter nachgelegt

Matthias Schwab kann trotz eines zähen Starts beim British Masters mit einer 71 (-1) an die durchaus sehenswerte Auftaktrunde anknüpfen und verschafft sich im „The Belfry“ so vor dem Wochenende eine ansprechende Ausgangslage.

Nach zuletzt gleich vier verpassten Cuts in Folge steigt langsam aber sicher bei Matthias Schwab der Druck, denn auf den letzten Tourkartenrang hat der Rohrmooser lediglich noch 50 Punkte Puffer, womit das Spielrecht für kommendes Jahr noch keineswegs abgesichert ist. Der Druck scheint Matthias aber am Donnerstag richtig beflügelt zu haben, denn bei generell recht gedämpften Scores notierte der 29-jährige eine 70 (-2) und startet so mit nur einem Schlag Rückstand auf die Top 5 in den Freitag. Am zweiten Spieltag hat er nun außerdem den kleinen Bonus einer früheren Startzeit.

Diesen kann er jedoch zumindest zu Beginn noch nicht gewinnbringend in die Waagschale werfen, denn nach verzogener Annäherung muss er schon auf der 1 das erste Bogey einstecken. Zu allem Überfluss bleibt auch der Putter in der Anfangsphase eiskalt und hängt ihm aus 16 Metern gleich den nächsten Schlagverlust um, womit er nach nur zwei gespielten Löchern bereits den gesamten Puffer zur erwarteten Cutmarke verspielt. Immerhin geht sich mit einem wahren Risikoschlag aus dem Rough übers Wasser am Par 5 der 3 mit Chip und Putt schließlich auch ein schneller erster Birdiekonter aus.

Auf Temperatur gekommen

Nachdem allerdings auf der 4 der Drive völlig wegsliced, steht sein Tagesergebnis auch postwendend wieder bei +2. Der Steirer lässt sich aber weiterhin davon nicht wirklich beeindrucken und schnappt sich nach perfekt bemessenem Teeshot am Par 3 der 7 aus einem guten Meter seinen zweiten roten Eintrag. Auf der 9 kommt dann auch das Gerät fürs Kurzgemähte langsam richtig auf Temperatur, denn aus etwa neun Metern rollt der nächste Birdieputt ins Ziel, womit er sein Score sogar noch vor dem Turn wieder zurecht rückt.

Nach etlichen über weite Strecken sicheren Pars, legt er die Attacke am Par 5 der 15 dann nur knapp neben dem Grün ab und hat mit gefühlvollem Kurzspiel kein wirkliches Problem mehr erstmals am Freitag in den Minusbereich abzutauchen. Da dann zwei Löcher später auch die letzte lange Bahn einen Schlaggewinn bereithält, knackt Matthias sogar erstmals die Top 10. Nachdem der letzte Drive jedoch ziemlich abbiegt und er sich auf der schwierigen 18 nicht mehr zum Par scramblen kann, verlässt er eben diese zwar am Schlussloch wieder, mit der 71 (-1) packt er aber eine weitere Runde unter Par drauf und startet so als 21. aus durchaus ansprechender Position ins Wochenende.

„Es war ein sehr durchwachsener Beginn heute, denn nach vier Löchern lag ich nach drei Bogeys und einem Birdie bei 2 über Par, womit es erneut mit dem Cut eng zu werden drohte. Danach konnte ich mein Spiel aber stabilisieren und mit insgesamt fünf Birdies bei vier Bogeys doch sehr sicher cutten. Zu den Top 10 bin ich auf Tuchfühlung und ich werde weiterhin mein Bestes geben“, so Matthias Schwab nach dem Wochenendeinzug. Tyrrell Hatton (ENG) startet bei gesamt 10 unter Par als Leader in den Moving Day.

Leaderboard British Masters

>> SKY überträgt Live und in HD vom British Masters.