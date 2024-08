Richtige Mischung

Sepp Straka findet im umgebauten East Lake GC die richtige Mischung zwischen Sicherheit und Aggressivität und orientiert sich bei der Tour Championship mit der 68 (-3) bereits am ersten Spieltag in die richtige Richtung.

Zum bereits dritten Mal in Folge ist Sepp Straka mit den besten 30 des FedEx-Cup Rankings in Atlanta mit dabei und vertritt somit erneut rot-weiß-rot bei dem Turnier wo es weltweit wohl am schwersten ist sich seinen Platz zu sichern. Gespielt wird auch heuer wieder mit den in Schläge umgerechneten bisher erspielten Punkten in dieser Saison, womit garantiert ist, dass der Sieger im East Lake GC auch gleichzeitig der neue FedEx-Cup Champion wird.

Die Nummer 1 der Welt und Olympiasieger Scottie Scheffler (USA) nimmt das Event so bei 10 unter Par und mit zwei Schlägen Vorsprung auf Landsmann Xander Schauffele in Angriff. Sepp Straka folgt bei 1 unter Par und hofft, dass er das komplett umgebaute Gelände in Atlanta gut im Griff hat: „Ich denke, dass der Platz generell etwas mehr zulässt, allerdings wird er sich heuer sicherlich noch schwerer spielen, da die neu angelegten Grüns noch beinhart sind. Es wird wie immer darauf ankommen Fairways zu treffen und dann mit den Eisen die richtigen Stellen anzuvisieren um sich Birdiechancen erarbeiten zu können. Ich denke aber, dass genau da meine Stärke liegt.“

Start mit Bogey

„Da man mit Rückstand startet muss man hier aber schon ziemlich aggressiv zu Werke gehen, sonst kommt man nicht wirklich nach vor“, ist der Gameplan in dieser Woche so ziemlich klar. East Lake fletscht dann bei Sepp gleich auf der 1 einigermaßen die Zähne, denn der erste Drive zieht rechts ins Rough, von wo aus er den Ball nur zurück aufs Fairway legen kann. Da der Parputt aus vier Metern knapp nicht fällt, beginnt die Tour Championship für Sepp lediglich mit einem Bogey. Zwar ergibt sich danach am Par 3 eine durchaus machbare erste Birdiechance, der Putt rollt jedoch hauchdünn am Ziel vorbei, womit sich der postwendende Ausgleich nicht ausgeht.

Generell hat Österreichs Nummer 1 vor allem vom Tee ein wenig zu kämpfen, denn mit verpassten Fairways macht er sich das Leben in der Anfangsphase generell ziemlich schwer. Am Par 5 der 6 findet der Drive dann aber das Fairway, von wo aus die Attacke keinerlei Problem darstellt. Zwar bremst sich diese erst hinter dem Kurzgemähten ein, mit Chip und Putt ist der scoretechnische Ausgleich aber perfekt. Das Birdie stabilisiert auch das lange Spiel ziemlich, denn mit Hölzern und Eisen hat er in Folge alles im Griff.

In die richtige Richtung

Einzig zu den Fahnen kommt er auf den pickelharten Grüns noch nicht so genau wie erhofft, weshalb er sich zur Halbzeit der Auftaktrunde noch mit Even Par zufrieden zeigen muss. Zu Beginn der Backnine knallt er auf der 10 das Wedge dann aber bis auf 1,5 Meter zum Stock und lässt sich die Chance auf den zweiten Schlaggewinn nicht mehr vom Putter nehmen. Auf der 12 findet ein weiterer Abschlag dann jedoch nur das Rough, von wo aus er das Grün nicht erreicht und sich am Ende nicht mehr zum Par scramblen kann, womit sein Tagesergebnis recht rasch wieder auf Even Par steht.

Mit zwei satten Schlägen legt er sich dann am Par 5 der 14 sogar die Eaglechance auf. Aus elf Metern segelt der Adler zwar am Loch vorbei, mit dem dritten Birdie des Tages drückt er sein Score aber zeitnah ein weiteres Mal wieder in den roten Bereich. Nach einem sicheren Par auf der 15 berechnet er dann auf der 16 den Approach bis auf 3,5 Meter genau und stopft nervenstark zum nächsten Erfolgserlebnis, womit es erstmals spürbar im Klassement weiter nach vorne geht.

Zum Abschluss chippt er dann am Par 5 noch bis auf wenige Zentimeter zur Fahne und schnappt sich so noch ein weiteres Birdie, womit sich zum Auftakt sogar die 68 (-3) ausgeht. Damit findet er eindeutig die richtige Mischung zwischen Sicherheit und Angriffslust und orientiert sich gleich am ersten Spieltag im Klassement mit Rang 20 eindeutig in die richtige Richtung.

Vom Tee noch etwas shaky

„Ich hab leider auf den Frontnine fast überhaupt keine Fairways getroffen. Da hab ich oft ums Par gekämpft. Wenn der Ball mal am Fairway war, dann wars dafür dann auch gleich ein Birdie, wie auf der 6. Ich bin aber schon sehr zufrieden mit der Runde. Ich trainiere recht viel mit dem Trackman und weiß daher auch ziemlich genau wie lang der Ball fliegt und wie weit er ausrollte wenn ich ihn genau treffe und das hilft gerade auf diesem Platz jetzt mit den neu angelegten Grüns schon sehr bei den Annäherungen“, so Straka direkt nach der Auftaktrunde.

Scottie Scheffler packt auf die -10 gleich am Donnerstag eine 65 (-6) drauf und verschafft sich so nach nur 18 gespielten Löchern bereits einen sieben Schläge großen Vorsprung Collin Morikawa und Xander Schauffele (beide USA) auf Rang 2.

Leaderboard Tour Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der Tour Championship.