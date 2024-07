Kein Mitspracherecht

Sarah Schober, Emma Spitz und Chrissie Wolf haben beim Aramco Team Series Event in London diesmal kein Mitspracherecht um die Spitzenplätze. Immerhin startet Sarah Schober im Centurion Club als 3. aus hervorragender Position in die Einzel-Entscheidung.

um dritten Mal im heurigen Jahr treffen sich Europas Golfdamen zum Team-Event der Aramco Series, diesmal in London. Auf die traditionell in diesem Format stark aufspielenden Österreicherinnen wartet jedoch diesmal besonders starke Konkurrenz. Emma Spitz, Sarah Schober und Christine Wolf werden es mit den britischen Top-Teams von Charlie Hull und Georgia Hall aufnehmen müssen, die Glanz und Glamour von der LPGA Tour mitbringen. Emma Spitz fungiert dabei als Captain in einem der 36 Vierer-Teams aus drei Proetten und einem Amateur. Christine Wolf wurde in das Team von Charley Hull, der Nummer 8 der Weltrangliste, gewählt.

Sarah Schober erweist sich als wichtige Stütze im Team von Klara Spilkova und der ehemaligen Open-Siegerin Sophia Popov. Mit 6 Birdies und der zweitbesten Einzelrunde von 67 Schlägen (-6) legt die Steirerin den Grundstein für die tollen -13 in der Teamwertung, womit sie nur Team Nuria Iturrioz um einen Schlag den Vortritt lassen müssen. Christine Wolf kommt mit Charley Hull nicht wirklich ins Rollen und eröffnet nur als 31. bestes Team. Ganz schlimm erwischt es Emma Spitz mit ihren Kolleginnen, die bei 2 unter Par vorerst die rote Laterne umgehängt bekommen.

Spitzenplätze klar verpasst

Auch am zweiten Spieltag kann Klara Davidson Spilkova dankbar sein, dass sie Sarah Schober mit im Team hat. Erneut sorgt die Steirerin mit einer 75 (+2) nämlich noch für das Beste was das Damengespann zu bieten hat, Topergebnis geht sich so bei gesamt 14 unter Par jedoch in London mit Rang 21 klar keines aus. Immerhin hat Sarah in der Einzelwertung dank der 67 (-6) vom Vortag als 3. noch richtig gute Chancen auf ein Spitzenresultat. Emma Spitz gibt mit ihrem Team noch die rote Laterne an Team Hull mit Chrissie Wolf weiter, womit die beiden Österreicherinnen die letzten beiden Plätze in der Teamwertung belegen. Auch in der Einzelwertung endet das Turnier für Emma und Chrissie bereits nach 36 gespielten Löchern.

„Gestern wars wirklich von Tee bis Grün sehr gut. Die Wedges haben gepasst und die Putts sind gefallen. Endlich ist das aufgegangen, wie sich mein Spiel schon länger anfühlt. Heute war leider der Start sehr zäh mit drei Dreiputts auf den ersten Neun. Es war auch schwierig die Bälle heute in dem Wind nah zu den Fahnen zu bringen. Es ist dann aber besser geworden mit Fortdauer. Morgen geht’s darum Fairways und Grüns zu treffen, auch weil sich das Wetter morgen noch verschlechtern soll mit mehr Wind und etwas regnerisch. Ich mag den Platz sehr gerne, es macht Spaß zu spielen, ist in Top-Zustand und gute Schläge werden belohnt. Morgen heißt es rausgehen, nicht nachdenken was die anderen machen, bei mir bleiben und von Schlag zu Schlag zu spielen“, so Sarah nach der zweiten Runde.

Fotos: LET

