Mit Führungsqualitäten

Emma Spitz verpasst mit ihrem Team bei den Aramco Houston Championship zwar hauchdünn ein Topergebnis, geht am Samstag aber mit gutem Beispiel voran und startet im Golfcrest CC mit nur einem Schlag Rückstand auf die Spitzenränge in den Finaltag der Einzelwertung.

Gut erholt und voller Tatendrang kehrt Emma Spitz bei der Aramco Houston ins Turniergeschehen auf der LET zurück. Das dreitätige Teamturnier im bekannten Aramco-Format findet ab Freitag im Golfcrest Country Club von Houston statt. Österreichs Nummer 1 hofft unweit des NASA Stützpunkts selbst eine Birdie-Rakete steigen zu lassen. Sarah Schober wurde am Dienstag nur als Nummer 2 auf der Wareliste geführt.

Auch in Texas startet Emma wieder als Team-Captain und hat noch dazu mit Lexi Försterling eine ihrer besten Freundinnen an der Seite. Die Deutsche ist es auch, die das Team auf den ersten neun Löchern trägt, denn vor allem zu Beginn der Runde steuert sie Birdies bei und hat so einen großen Anteil daran, dass das Gespann nach den Backnine bei zumindest 4 unter Par hält. Nach dem Turn kommt dann auch Emma immer besser in Fahrt, notiert nach drei Birdies aufgrund eines Triplepbogeys, dass im Team jedoch nicht ins Gewicht fällt, zum Auftakt aber am Ende nur eine 74 (+2), was in der Einzelwertung lediglich für Rang 73 reicht. Im Team pendelt sich das Quartett bei 10 unter Par als 16. noch mit Chancen auf ein Topergebnis ein.

Beherzter Samstag

Die doch eher enttäuschende Performance vom ersten Spieltag lockt Emma sichtlich richtiggehend aus der Reserve, denn am Samstag legt die Niederösterreicherin los wie von der Tarantel gestochen und hält schon nach vier Löchern bei 3 unter Par. Damit sammelt sie auch fürs Team wichtige Birdies auf und wahrt so bei einem Score von 8 unter Par nach 9 auch weiterhin noch die Chance auf ein Spitzenergebnis. Auch auf den Frontnine schaufelt Emma weiter reihenweise Birdies auf die Scorecard und pusht das Team dank der bärenstarken 65 (-7) sogar auf 26 unter Par, womit sich als 11. der Spitzenplatz jedoch hauchdünn nicht ausgeht. In der Einzelwertung ist die Schönbornerin aber auf der Überholspur unterwegs und startet als starke 12. und mit nur einem Schlag Rückstand auf die Top 10 in die Finalrunde.

Team Kouskova sichert sich bei gesamt 32 unter Par den Sieg. Carlota Ciganda (ESP) diktiert bei gesamt 10 unter Par das Tempo in der Einzelwertung.

Fotos: LET

Leaderboard Aramco Houston Championship