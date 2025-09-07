Knallrotes Finale

Markus Brier hebt sich beim European Legends Cup das Beste für den Sonntag auf und zieht mit einer knallroten Finalrunde im Real Nuevo Club Golf Basozabal noch um etliche Ränge nach vor.

Markus Brier fliegt zum European Legends Cup als frisch gebackener Nordirland Champion ein, zum nächsten Kräftemessen, das diesmal von Spaniens Golflegende Jose-Maria Olazabal veranstaltet wird. Maudi zückt erstmals seine neue Kategorie 3 auf der Legends Tour als einer der kürzlichen Turniersieger und wird sich in den nächsten zwei Jahren keine Sorgen mehr um Startplätze im Kreis der Ü50-Golflegenden mehr machen müssen. Im Baskenland wird der Wiener jedoch erneut sein bestes Golf auspacken müssen um in dem starken Feld zu bestehen.

Mit einem Bogey auf der 1 wirkt Markus zum Auftakt zunächst noch ziemlich verschlafen, allerdings kommt der Nordirland-Champion in Folge immer besser ins Rollen. Noch vor dem Turn dreht er mit Birdies auf den Par 5 Löchern der 5 und 8 sein Score in den roten Bereich und legt kaum auf den Backnine angekommen auf der 10 rasch weiter nach. Nach einem verpassten Par 5 Birdie wird es dann am Par 3 der 14 direkt danach mit dem zweiten Schlagverlust zwar wieder ein wenig unangenehmer, sofort bessert er den Faux-pas aber wieder aus und steht am Ende mit der 70 (-2) beim Recording, womit er als 5. gleich wieder im Spitzenfeld mitmischt.

Am Samstag abgerutscht

Der Samstag beginnt für den 57-jährigen dann gleich mit einem regelrechten Schock, brummt ihm die 1 doch sogar ein anfängliches Doppelbogey auf. Dieses weckt den Champion der Vorwoche aber schlagartig auf, denn gleich auf der 2 steuert er mit einem ersten Birdie prompt gegen und gleicht nach solidem Spiel danach mit einem Erfolgserlebnis am Par 5 der 8 sein Score wieder aus. Da sich auf der 9 jedoch noch ein Fehler einschleicht, biegt er nur im zarten Plusbereich auf die Backnine ab. Dort läuft er dann nicht nur vergeblich dem erneuten Ausgleich hinterher, sondern muss sich nach einem zwischenzeitlichen Bogeydoppelpack sogar mit einer 75 (+3) anfreunden, die ihn im Klassement bis auf Rang 30 abrutschen lässt.

Die zähe Performance vom Vortag scheint Markus über Nacht gut verdaut zu haben, denn am Sonntag zeigt er sich von Beginn an mit Pars ganz sicher. Auf der 15 geht sich dann schließlich auch das erste Birdie aus und da er auch am Par 5 der 17 den erhofften roten Eintrag mitnimmt, biegt er immerhin bereits bei 2 unter Par auf die letzten neun Bahnen ab. Dort drückt er das Gaspedal dann noch einmal bis zum Anschlag durch, denn zunächst schließt er mit einem Birdie auf der 1, nach Fehlern an den Tagen zuvor, Frieden und legt auf fehlerlosen Frontnine noch ein Eagle und ein weiteres Birdie nach. Derart stark geht sich am Ende sogar eine 66 (-6) aus, womit er noch um etliche Ränge im Klassement bis auf Platz 15 nach oben zieht.

Scott Hend (AUS) sichert sich bei gesamt 16 unter Par den Sieg.

Leaderboard European Legends Cup