Mit gutem Gefühl nach Paris

Emma Spitz verpasst zwar bei den Dutch Ladies Open als 13. knapp das erhoffte Topergebnis, holt sich vor den anstehenden Olympischen Spielen in Paris mit einer 69er (-3) Finalrunde im Hilversumsche GC aber mit Sicherheit ein gutes Gefühl.

Emma Spitz startete am Freitag mit einer 69 (-3) richtig ansehnlich, hatte am Samstag jedoch einigermaßen zu kämpfen und brauchte trotz eines Hole in One nur eine 73 (+1) über die Ziellinie. Damit rutschte die junge Niederösterreicherin zwar um einige Ränge zurück, als 21. und bei „nur“ drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 hat die zukünftige Olympionikin aber durchaus intakte Chancen auf ein Topergebnis.

Gleich am anfänglichen Par 5 stopft Emma dann den fälligen Birdieputt und mischt so von Beginn an im roten Bereich mit. Zwar kann sie nicht direkt weiter nachlegen, macht mit Pars längere Zeit jedoch auch nicht vieles verkehrt. Das ändert sich dann jedoch ausgerechnet auf der zweiten langen Bahn, wie das erste Bogey unangenehm unter Beweis stellt. Immerhin setzt die Schönbornerin prompt am Par 3 danach den richtigen Konter und schnappt sich auch auf der 9 noch ein Birdie, womit sie voll an den Top 10 dran bleibt.

Zu Beginn der Backnine verpufft der Birdieschwung dann jedoch wieder etwas, denn Emma spult lange Zeit Par um Par ab. Erst auf der 17 schläft dann noch ein Birdieputt den richtigen Weg ein, was eine durchaus ansehnliche 69 (-3) ermöglicht. Damit geht sich zwar das erhoffte Topergebnis als 13. knapp nicht aus, mit dem ansprechenden Auftritt verabschiedet sie sich aber mit Sicherheit mit einem recht guten Gefühl in die Turnierpause bis Olympia.

Jana Melichova (CZE) zieht mit einer 67er (-5) Finalrunde noch an Kim Metraux (SUI) (74) knapp vorbei und triumphiert bei gesamt 11 unter Par.

Fotos: LET

