Nicht näher gekommen

Sarah Schober verpasst bei den Hills Open mit Runden von 75 (+4) und 77 (+6) Schlägen den Cut deutlich und kommt im Hills Golf & Sports Club den Tourkarten für kommende Saison noch nicht näher.

Sarah Schober nimmt bei der Hills Open einen neuen Anlauf um sich auf der Ladies European Tour ins Geschehen zurück zu kämpfen. Als 98. in der aktuellen Order of Merit fehlen der Steirerin auch noch ordentlich Punkte für eine neue Tourkarte. Zuletzt war Sarah auch mit ihrer kleinen Kategorie zu oft zum Zuschauen verurteilt. In Göteborg hofft Sarah wieder an ihre guten Leistungen zu Saisonbeginn in Australien anknüpfen zu können. Emma Spitz pausiert in dieser Woche.

Bei durchwegs ziemlich gedämpften Scores zeigt Sarah zum Auftakt am Nachmittag eine über weite Strecken sehr solide Leistung. Lediglich auf der 14 geht einiges schief, was am Ende sogar im Doppelbogey mündet. Immerhin findet sie aber kurz vor dem Wechsel auf die Frontnine am Par 5 der 18 auch ein erstes Birdie, womit sie den Schaden in Grenzen halten kann. Auf den Frontnine geht sich dies dann jedoch nicht mehr aus, wobei sie auf der 2 dreht ihr Score zunächst sogar wieder auf Anfang dreht. Danach allerdings findet sie bei zwei Bogeys und einem weiteren Doppelbogey keine roten Einträge mehr, womit sie sich zum Auftakt mit der 75 (+4) und Rang 61 anfreunden muss.

Mit einem Par 5 Birdie auf der 3 verschafft sich Sarah recht rasch etwas Luft zur gezogenen Linie, allerdings wird diese bereits auf der 7 mit einem Doppelbogey wieder richtig dünn. Nachdem sie dann auf der 9 den nächsten Fehler einstecken muss, geht es bereits unangenehm weiter zurück. Auch nach dem Turn findet sie keinen wirklich brauchbaren Rhythmus und verliert die gezogene Linie mit einem Triplebogey auf der 11 und einem weiteren Schlagverlust auf der 12 endgültig aus den Augen.

Auf der 14 keimt dann zwar noch einmal kurz Hoffnung auf, nach weiterem Bogey auf der 16 geht sich aber nur eine 77 (+6) aus, womit der Finaltag außer Reichweite liegt. Mit dem Missed Cut lässt sie auch eine gute Chance auf wichtige Punkte verstreichen und kommt so der Tourkarte für kommende Saison in Schweden nicht näher.

Fotos: LET

