Emma Spitz erarbeitet sich bei den PIF Saudi Ladies International mit einer 70 (-2) und einer 69 (-3) eine richtig gute Ausgangslage und startet beim Millionen-Event im Riyadh GC mit klar intakten Chancen auf ein Topergebnis in den Moving Day.
Die LET-Saison beginnt auch heuer wieder gleich mit einem echten Paukenschlag, denn wie schon im Vorjahr tischt PIF den Ladies mit den PIF Saudi Ladies International ein mega hochdotiertes 5 Millionen Spektakel zum Einschwingen ins neue Wertungsjahr auf. Mit dabei ist auch heuer wieder Emma Spitz, die bereits im Vorjahr mit einem 8. Platz zeigte, dass ihr der Riyadh GC durchaus liegt. Eine Neuerung gibt es dennoch, denn 2025 wurde das Spektakel noch als Mischung aus Team- und Einzelbewerb gespielt, während heuer das Turnier rein als 72 Loch Stroke Play mit Cut nach zwei Runden über die Bühne gehen wird.
Zum Auftakt ist Emma erst mit später Startzeit unterwegs, findet mit Pars dann jedoch recht souverän ins Geschehen. Nachdem sie jedoch auf beiden Par 5 Löchern der Frontnine Birdies verpasst, erwischt es sie dann schließlich auf der 7 mit dem ersten Fehler. Diesen bessert sie zwar sofort wieder aus, nach weiterem Bogey auf der 9, kommt sie aber nur bei 1 über Par zum Turn. Zu Beginn der Backnine stabilisiert sie ihr Spiel dann nach dem bunten Intermezzo aber wieder und gleicht am Par 5 der 12 ihr Score schließlich wieder aus. Da sie die gesamte hintere Platzhälfte über fehlerlos bleibt und sich auf den Par 3 Bahnen der 14 und 17 noch weitere Birdies krallt, geht sich am Ende sogar die 70 (-2) aus, die sie als 41. vorerst recht komfortabel auf Cut-Kurs bringt.
Wie schon am Vortag hat sie auch diesmal die Backnine bestens im Griff, denn nach zwei anfänglichen Pars schnürt sie bereits am Par 5 der 12 und der 13 einen roten Doppelpack und da auch das Par 5 der 15 etwas springen lässt, spielt sie sich schon früh an die Top 10 heran. Erst kurz vor dem Turn schleicht sich dann auf der 18 auch der erste Fehler ein. Sofort rückt sie diesen aber schon auf der 1 wieder zurecht und baut schließlich am Par 5 der 5 ihr Tagesergebnis sogar noch weiter aus, womit sie erstmals auch die Top 10 knackt. Am Schlussloch der 9 fängt sie sich dann zwar noch einen zweiten Schlagverlust ein und rutscht so auch wieder aus den Spitzenrängen, die Ausgangslage ist nach der 69 (-3) vor dem Moving Day aber als 26. und mit nur drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 ziemlich vielversprechend.
Mimi Rodes (ENG) führt das Feld bei gesamt 11 unter Par in Führung liegend in den Moving Day.