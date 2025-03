Spitz in geteilter Führung

Emma Spitz spielt sich zum Auftakt der Australian Women’s Classic mit der 64 (-6) sogar in geteilte Führung. Sarah Schober hat härter zu kämpfen, liegt nach der 72 (+2) aber noch auf Cutkurs.

Zyklon „Alfred“ war der große Spielverderber und wusch den Auftakt zum Australian Swing der Ladies European Tour komplett davon. Bis zum Freitag hoffen die Greenkeeper auf der nächsten Station in Coffs Harbour die Spuren der Verwüstung beseitigen zu können, damit wenigstens die Australian Women’s Classic stattfinden kann. Emma Spitz und Sarah Schober fiebern dem Golfeinsatz beim 300.000 Euro-Turnier entgegen, das allerdings auf 54 Löcher verkürzt werden musste.

Nach der zyklonbedingten Absage in der Vorwoche und der Verkürzung auf drei Runden in dieser Woche, rückt ab Freitag endlich in Australien wieder der Sport in den Mittelpunkt. Emma Spitz wirkt dabei zunächst noch etwas verschlafen, startet sie doch nur mit einem Bogey auf der 10 ins Turnier. Die junge Niederösterreicherin sammelt sich aber rasch, stabilisiert ihr Spiel wieder und legt vom Par 5 der 14 weg mit einem roten Hattrick einen sehenswerten Zwischensprint hin.

Rund um den Turn geht sie es dann etwas ruhiger an, allerdings nur um Luft zu holen für ein regelrechtes Furioso danach. Von der 3 weg knallt sie sogar ein Birdiequartett auf die Scorecard und stürmt damit bis an die geteilte Spitze nach vor. Auf den letzten Löchern lässt die ehemalige UCLA-Studentin dann nichts mehr anbrennen, unterschreibt so die 64 (-6) und startet aus geteilter Führung in den zweiten Spieltag.

Schober noch auf Cutkurs

Mit zwei frühen Bogeys auf der 2 und der 5 hat Sarah Schober einigermaßen Probleme einen halbwegs gewinnbringenden Rhythmus zu etablieren. Zwar geht sich dann kurz vor dem Turn auch das erste Birdie aus, auf der 10 tritt sie sich jedoch sogar ein Triplebogey ein und rutscht so im Klassement immer weiter zurück. Erst das Par 5 der 14 lässt sie dann wieder ein wenig jubeln. Auf der 16 geht sich schließlich noch ein kleines Erfolgserlebnis aus, womit sie sich zumindest noch zur 72 (Par) kämpft und so als 55. alle Chancen auf den Cut wahrt.

Fotos: LET

Leaderboard Australian Women’s Classic