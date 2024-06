Spitz mit dabei

Emma Spitz mischt nach Runden von 67 (-5) und 71 (-1) Schlägen bei den Czech Ladies Open im Spitzenfeld mit. Christine Wolf stemmt beim Ladies European Tour Event im Royal Beroun GC souverän den Cut. Sarah Schober ist am Samstag erst mit später Tee Time unterwegs.

Emma Spitz unterstrich in Italien mit dem dritten Top 10-Ergebnis der Saison ihre Bombenform. Bei der Czech Ladies Open im Beroun Golf Club möchte die Niederösterreicherin um einen ersten Titel mitspielen, vor allem da die Konkurrenz überschaubar ist und eine Lexi Försterling diesmal nicht mehr im Weg stehen würde. Für Sarah Schober geht es darum weitere Punkte zu sammeln um sich zum Ende der Olympia-Qualifikation ein Happy End zu bescheren, nachdem sie zur Zeit als 60. und letzte in Paris mit dabei wäre. Christine Wolf greift nach einer Woche Pause wieder ins Tourgeschehen ein.

Emma Spitz findet am Nachmittag von Beginn an keinen Rhythmus. Zwar bessert sie ein anfängliches Bogey auf der 10 am darauffolgenden Par 3 sofort wieder aus, mit den nächsten Fehlern auf der 12, der 13 und der 16 rutscht sie aber weit zurück. Erst nach dem Turn findet sie dann auf der 1 ein weiteres Birdie und nach einer Gewitterpause explodiert die junge Niederösterreicherin regelrecht. Von der 3 weg drückt Emma unglaublich aufs Tempo, krallt sich noch zusätzlich satte fünf Birdies und sogar ein Eagle am Par 5 der 7 und biegt nach nur 28 Schlägen auf den Frontnine mit -5 zum Recording ab. Dank der 67 (-5) startet sie so aus dem Spitzenfeld in den zweiten Spieltag.

Am Samstag hat Emma nach dem unglaublichen Birdie und Eagle Run vom Vortag auf den Frontnine etwas mehr Mühe. Zwar bleibt sie souverän und fehlerlos, läuft jedoch die gesamte Platzhälfte über vergeblich einem ersten Erfolgserlebnis hinterher. Erst nach zehn Pars in Folge wandert dann am Par 3 der 11 erstmals Farbe aufs Tableau, in Form eines Bogeys jedoch nicht wirklich die erhoffte. Der erste Fehler weckt die ehemalige UCLA-Studentin aber sichtlich richtig auf, denn nach dem Ausgleich auf der 14, findet sie auch am Par 5 der 15 noch ein Birdie und bringt so immerhin die 71 (-1) zu Papier, die sie als 6. aus den Spitzenplätzen in den Finaltag starten lässt.

Wolf cuttet souverän

Christine Wolf beginnt am Nachmittag mit einem Birdie nach Maß, muss jedoch am Par 3 der 4 auch recht zeitnah ein erstes Bogey einstecken. Den kleinen Ausrutscher steckt sie aber gut weg, holt sich am Par 5 der 7 das zweite Erfolgserlebnis ab und biegt so im roten Bereich auf die Backnine ab. Auf der 10 baut sie ihr Score dann sogar rasch weiter aus, ehe der gewinnbringende Schwung während einer Gewitterunterbrechung einigermaßen verloren geht, wie Bogeys auf der 12 und der 16 zeigen. Schlussendlich unterschreibt sie zum Auftakt die 72 (Par) und reiht sich damit rund um die erwartete Cutmarke ein.

Am Samstag Vormittag zeigt sich Chrissie von ihrer ganz sicheren Seite und belohnt sich bereits auf der 12 mit dem ersten Birdie. Nachdem sie danach fehlerlos agiert und von den Par 5 Löchern der 15 und 18 die nächsten Erfolgserlebnisse mitnimmt, arbeitet sich die Tirolerin bereits sehenswert im Klassement weiter nach vor. Zwar geht sich dann auf der 3 erstmals ein Par nicht mehr aus, den Faux-pas egalisiert sie jedoch mit dem vierten Birdie des Tages am Par 5 der 7 und kommt so schlussendlich mit der 69 (-3) zum Reccording, was sie ganz sicher als 31. im Mittelfeld cutten lässt.

Geteilte Ausgangslage

Sarah Schober ist als einzige Österreicherin zum Auftakt bereits am Vormittag unterwegs und schnappt sich bereits am Par 3 der 11 ein schnelles erstes Birdie. Auch danach hat die Steirerin soweit alles im Griff, wie das nächste Erfolgserlebnis kurze Zeit später auf der 13 untermauert. Mit Pars macht sie danach nicht vieles verkehrt, bis sich nach dem Turn auf den ersten beiden Bahnen der Frontnine auch zwei Bogeys einschleichen, was sie in Windeseile sogar wieder auf Level Par abrutschen lässt. Stark locht sie danach jedoch am Par 4 der 3 zum Eagle und bessert selbst ein Par 5 Bogey kurz danach wieder aus, womit sich zum Auftakt die 70 (-2) ausgeht.

Am Nachmittag beginnt Sarah mit anfänglichen Pars sehr souverän, ehe es ab der 5 dann deutlich abwechslungsreicher auf der Scorecard zur Sache geht. Auf beiden Par 5 Bahnen nimmt sie zwar die erhofften Birdies mit, radiert sich beide Erfolgserlebnisse jedoch prompt auf den darauffolgenden Par 3 Löchern wieder aus. Da jedoch auch die 9 einen roten Eintrag bereithält, biegt sie immerhin unter Par zur 10. Teebox ab. Dort holt sie sich rasch ein weiteres Birdie, ehe sie sich auf der 14 sogar ein Doppelbogey einfängt und sich so erneut bei Level Par wiederfindet. Zumindest geht sich am Par 5 danach noch ein Birdie aus, womit sie die 71 (-1) ins Ziel bringt und sich schlussendlich die Platzierung mit Chrissie Wolf teilt.

Hannah Screen (ENG) startet bei gesamt 9 unter Par und mit nur drei Schlägen Vorsprung auf Emma Spitz als Führende in die finale Umrundung.

Fotos: LET

