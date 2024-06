Mit gezogener Handbremse

Sepp Straka kommt auch am Freitag bei der Travelers Championship nicht wirklich ins Rollen und bringt beim Signature Event der PGA Tour im TPC River Highlands mit angezogener Handbremse nur eine 70 (Par) zum Recording.

Sepp Straka kam zum Auftakt noch nicht wirklich ins Rollen, denn immer wieder streute er Fehler ein, was ihn am Leaderboard nie den Turbo zünden ließ. Immerhin rollte am Schlussloch noch ein Birdieputt aus rund sieben Metern ins Ziel, was ihm zumindest noch eine Auftaktrunde unter Par bescherte. Am Freitag muss Österreichs Nummer 1 in Connecticut nun einen Zahn zulegen, will er auch weiterhin in der Position sein die Serie der Topergebnisse auf der PGA Tour – zuletzt gelang ein 8. und gleich zwei 5. Ränge – zu verlängern. Gelingen will dieses Vorhaben jedoch nicht.

Nach leicht verzogenem Drive rollt gleich die erste Annäherung etwas übers Ziel hinaus, das anfängliche Par stellt für Sepp am Ende aber noch kein wirklich großes Problem dar. Das ändert sich dann aber bereits auf der 2, denn erneut findet der Abschlag das Fairway nicht und wieder bringt er danach das Wedge nicht am Grün unter. Aus unangenehmer Roughlage kann er den Ball nicht zur Fahne legen und hat am Ende den ersten Fehler auf der Scorecard picken.

Ungewohnte Fehler

Mit dem ersten getroffenen Fairway eröffnet er sich dann auf der 3 auch gleich die erste richtig gute Birdiemöglichkeit, allein der Putter will aus drei Metern nicht mitspielen. Am einzigen Par 5 der Frontnine darf er dann aber erstmals jubeln, nachdem der Pitch über den Grünbunker perfekt gelingt und er aus einem Meter das erste Birdie einsackt. Ins Rollen kommt er jedoch auch danach weiterhin nicht, denn nach einer kleinen Parserie tritt er sich auf der 10 aus rund acht Metern ein Dreiputtbogey ein und hat so erneut das Plus aufleuchten.

Fast schon trotzig locht er dann direkt danach am Par 3 jedoch nach starkem Teeshot den fälligen Zweimeterputt und dreht sein Score so prompt wieder auf Anfang. Nach einem sicheren Par danach parkt er am letzten Par 5 der Runde die Attacke knapp vor dem Grün und zieht mit Chip und Putt ein weiteres Birdie auf seine Seite, womit er erstmals am Freitag sein Score in den roten Bereich drückt. Der TPC River Highlands zieht Sepp jedoch auch weiterhin im Kurzspiel immer wieder den Nerv. So auch am drivebaren Par 4 der 15, wo er den Ball erst mit dem dritten Versuch am Grün unterbringt und der Zweimeterputt zum Par nicht ins Loch will.

Zwar zeigt er erneut mit einem starken Tee Shot am Par 3 danach die richtige Reaktion, doch erneut sind gut zwei Meter in dieser Phase der Runde für den Putter etwas zuviel. Nach zwei finalen Pars marschiert er schließlich am Freitag nur mit der 70 (Par) zum Recording und büßt damit bei erneut durchwegs guten Scores sogar etliche Räng ein. Am Wochenende wird er nun gehörig zulegen müssen um sich vom ca. 50. Platz noch signifikant verbessern zu können.

Leaderboard Travelers Championship

