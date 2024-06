Totalausfall in der Bretagne

Timon Baltl und Niklas Regner scheitern bei der Open de Bretagne klar am Cut. Max Steinlechner muss beim Challenge Tour Turnier im Golf Bluegreen de Pléneuf Val André wegen eines Magen-Darm Virus aufgeben.

Dank des 8. Platzes von Brünn kommt Timon Baltl in der Bretagne auch ohne Wildcard auf einen Einsatz auf der Challenge Tour. Als 112. im Ranking bleibt dem Grazer jedoch noch viel Arbeit um in Richtung Aufstieg in die DP World Tour zu planen. Niklas Regner hofft auf Formsteigerung nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen. Voller Selbstvertrauen wird dagegen Max Steinlechner nach den Topleistungen zuletzt auf der Alps Tour in Pleneuf Val Andre an den Start gehen.

Timon Baltl biegt auch in der Bretagne wieder rasch in die Birdiespur ab, geht sich doch bereits am Par 5 der 11 ein schnelles erstes Erfolgserlebnis aus. In Folge tritt er zwar etwas auf der Stelle, macht mit Pars jedoch die gesamten Backnine über nichts verkehrt. Das Bild ändert sich schließlich aber nach dem Turn, denn ein Bogeytriplepack wirft ihn weit zurück und da er sich nach einem weiteren Birdie am Par 5 der 7 zum Abschluss sogar noch ein Triplebogey einfängt, geht sich am Ende sogar nur die 74 (+4) aus.

Timon beginnt seinen zweiten Arbeitstag sehr konzentriert und holt sich nach drei anfänglichen Pars auf der 4 das erste Birdie ab. Ausgerechnet am Par 5 der 7 wirft er dann mit einem Doppelbogey aber unangenehm den Anker aus und selbst ein darauffolgendes Par 3 Birdie radiert er sich auf der 9 wieder aus, womit er vor den Backnine der Cutmarke nicht näher kommt. Die zweiten Neun beginnen dann zwar mit dem nächsten Birdie gut, mit einem Par 5 Bogey danach kommt er aber nicht vom Fleck. Am Ende bringt er dank eines abschließenden Birdies auf der 18 zwar noch eine 70 (Par) zum Recording, der Cut ist damit aber klar außer Reichweite.

Regner scheitert deutlich

Nach einem souveränen anfänglichen Par, holt sich Niklas Regner schon am Par 5 der 11 das erste Birdie ab und startet so deutlich sicherer als vergangene Woche in Tschechien ins Turnier. Nachdem sich dann am Par 3 der 15 und der 16 die nächsten Birdies ausgehen, kommt er trotz eines Bogeys kurz vor dem Turn sogar mit 2 unter Par auf den Frontnine an. Dort drückt er sein Score dann nach einer kleinen Parserie mit den nächsten Birdies auf der 5 und dem Par 5 der 7 sogar auf -4 und spielt sich damit plötzlich sogar bis an die Spitze nach vor. Erst im Finish erwischt es ihn dann mit gleich noch zwei abschließenden Bogeys, doch auch mit der 68 (-2) legt der 25-jährige einen durchaus ansprechenden Auftakt hin.

Von Beginn an biegt Niklas am Freitag in die eindeutig verkehrte Richtung ab, denn auf ein anfängliches Bogey packt er gleich noch zwei Doppelbogeys oben drauf und rutscht damit nach nur drei gespielten Löchern bereits klar hinter die erwartete Cutmarke zurück. Zwar fängt er sich in Folge etwas, mit einem pechschwarzen Finish endet die Runde jedoch wie sie begann und mit der 77 (+7) scheitert er schlussendlich klar am Cut.

Steinlechner muss aufgeben

Max Steinlechner kann die starke Form der letzten Wochen gleich zu Beginn am Nachmittag perfekt ausspielen und holt sich gleich auf der 10 und dem darauffolgenden Par 5 die ersten Birdies ab. Auch ein Par 3 Bogey danach bringt ihn vorerst nicht aus der Ruhe, wie ein weiterer Schlaggewinn direkt danach unterstreicht. Nachdem sich auf der 18 jedoch noch ein Fehler breit macht, kommt er „nur“ bei 1 unter Par zur 1. Teebox. Auf den Frontnine hat der 24-jährige dann doch einigermaßen zu kämpfen und rutscht mit einem Bogeydoppelpack auf der 5 und der 6 gleich zweimal aus. Am Ende leuchtet zum Auftakt nur die 71 (+1) auf, womit er sich ganz knapp hinter der erwarteten Cutmarke einreiht.

Ein Magen-Darm Virus zwingt den jungen Tiroler schließlich vor der zweiten Runde in die Knie, weshalb er das Turnier nach den ersten 18 Löchern zwangsweise vorzeitig aufgeben muss. Björn Akesson (SWE) startet bei gesamt 13 unter Par als Leader ins Wochenende.

