Wiesberger schließt auf

Bernd Wiesberger steckt bei den KLM Open ein anfängliches Doppelbogey perfekt weg und schließt mit einer sehenswerten 67 (-4) zu den Top 10 auf. Matthias Schwab reduziert beim DP World Tour Event im „The International“ zwar wie erhofft die Fehlerquote, bringt jedoch auch zu wenige Birdies zu Papier um in den Niederlanden den Cut noch stemmen zu können.

Bernd Wiesberger legte am Donnerstag in Amsterdam mit einer 70 (-1) zwar einen recht soliden Auftakt hin und startet aus dem prognostizierten Cutbereich in den zweiten Spieltag, wird am Freitag jedoch deutlich zulegen müssen um die selbstgesteckten hohen Ziele erreichen zu können. Ein klar definiertes wäre die Teilnahme an den Open Championship, wofür die beiden besten noch nicht qualifizierten der KLM Open am Sonntag ein Ticket erhalten.

Der Start geht jedoch mit erster Tee Time der Nachmittagsflights gründlich daneben, denn nach wild verzogenem Drive muss er sogar Droppen und da am Ende der Zweimeterputt zum Bogey nicht fällt, startet er sogar nur mit einer Doublette in die zweite Runde. Immerhin steckt er den Fehler gut weg und holt sich vom Par 5 der 3 aus drei Metern auch das erste Birdie ab.

Doppelbogey perfekt weggesteckt

Nach einem starken Parsave am darauffolgenden Par 3, legt er auf der 5 die Annäherung bis auf 2,5 Meter zur Fahne, hat den Putter weiterhin gut auf Temperatur und gleicht so die anfängliche Doublette endgültig wieder aus. Auf den Geschmack gekommen wiederholt er das Gesehene auf der 6 gleich noch einmal und drückt sein Tagesergebnis so trotz des zähen Starts sogar rasch unter Par.

Auch danach kann er sich weiterhin voll auf den 14. Schläger verlassen, denn nach verzogenem Drive bringt er am Par 5 der 8 die Annäherung zwar alles andere als zwingend aufs Grün, aus zehn Metern locht er aber zum nächsten Birdie und dockt damit bereits an den Top 20 an. Nur kurz gönnt er sich im einsetzenden Regen rund um den Turn eine kleine Auszeit, bis er am Par 3 der 11 ein weiteres starkes Eisen zündet und aus einem guten halben Meter sein Score bereits auf -3 drückt.

Nach stressfreien Pars locht er dann am Par 5 der 15 sogar von knapp außerhalb des Grüns und hat damit mittlerweile sogar die Top 10 bereits in Sichtweite. Nach langer Warterei in der 17. Teebox, zieht der Abschlag prompt etwas zu weit nach links. Das Gefühl im Kurzspiel lässt ihn aber nicht im Stich, womit ein weiteres wichtiges Par auf die Scorecard wandert.

Am Par 5 der 18 geht sich dann nach Ungenauigkeiten vom Tee zwar kein abschließendes Birdie mehr aus, mit der 67 (-4) klettert der 38-jährige aber deutlich am Leaderboard nach oben und bringt sich vor dem Wochenende klar in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.

Matthias Schwab mit freiem Wochenende

Matthias Schwab hatte am Donnerstag einmal mehr mit deutlich zu hoher Fehlerquote zu kämpfen, denn gleich zwei Doppelbogeys ließen am Ende nur eine 74 (+3) zu, womit der Steirer am zweiten Spieltag bereits Vollgas geben muss um sich noch ins Wochenende kämpfen zu können. Gleich auf der 10 ergibt sich dann auch eine erste Birdiechance, die er aus knapp fünf Metern aber noch nicht verwerten kann. Eine Bahn später läuft es deutlich besser, nachdem er sich mit einem präzisen Tee Shot am Par 3 den Druck vom Putter nimmt.

Mit solidem Spiel lässt er danach zwar vorerst nicht viel anbrennen, nachlegen kann er auf den darauffolgenden Löchern jedoch noch nicht. Immerhin hält er Fehler konsequent fern und schließt schlussendlich kurz vor dem Wechsel auf die Frontnine auch mit dem Par 5 der 18 Frieden, denn statt eines Doppelbogeys wie zum Auftakt, geht sich diesmal mit gefühlvollem Zweiputt aus großer Distanz sogar das zweite Birdie aus.

Mit der 1 hat der Rohrmooser jedoch auch am Freitag wieder so seine liebe Mühe. Zwar muss er diesmal vom Tee nicht nachladen, der Drive findet jedoch erneut das Fairway nicht, womit das erste Bogey auf der zähen Bahn nicht mehr abzuwenden ist. Zwar stabilisiert er sein Spiel danach sofort wieder, läuft bis zum Ende jedoch vergeblich einem weiteren Schlaggewinn hinterher und hat so schließlich nach der 70 (-1) keine Chance mehr die gezogene Linie noch zu überspringen.

Mikko Korhonen (FIN) packt auf die 64 (-7) vom ersten Spieltag eine 68 (-3) drauf und startet bei gesamt 10 unter Par mit einem Schlag Vorsprung auf Sean Crocker (USA) ins Wochenende.

Leaderboard KLM Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den KLM Open.