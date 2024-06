Spitz weiter in Topform

Emma Spitz nimmt von den Czech Ladies Open gleich das nächste Spitzenresultat mit und darf sich so über das bereits vierte Topergebnis der Saison freuen. Auch Christine Wolf legt im Royal Beroun GC eine recht erfolgreiche Turnierwoche hin. Sarah Schober beendet das Ladies European Tour Event im hinteren Mittelfeld.Emma Spitz

spielt ihre derzeitige Topform auch in Tschechien wieder gekonnt aus, denn nach unglaublichen Frontnine zum Auftakt, die ihr nach anfänglichen Problemen sogar noch eine 67 (-5) ermöglichten, zeigte sie auch am Freitag mit der 71 (-1) eine ansehnliche Leistung. Bei gesamt 6 unter Par nimmt sie die finalen 18 Löcher nicht nur als starke 6. in Angriff, sondern startet bei nur drei Schlägen Rückstand auf Spitzenreiterin Hannah Green (ENG) sogar mit klar intakten Siegchancen in den Sonntag.

Der Start gelingt dann auch gleich wie erhofft, denn mit einem Birdie am Par 5 der 2 drückt die junge Niederösterreicherin ihr Tagesscore rasch in den roten Bereich. Ausgerechnet die nächste lange Bahn wird ihr jedoch zum Verhängnis und lässt sie mit einem Bogey wieder auf Level Par zurück fallen. Auch danach sind es weiterhin die langen Bahnen, die für Abwechslung sorgen, denn mit einem Eagle am Par 5 der 7 bleibt sie weiterhin der Spitzengruppe voll erhalten.

Nach einigem Leerlauf, der sie auch vorerst wieder aus den Spitzenrängen rutschen lässt, gehen sich schließlich auf der 14 und dem darauffolgenden Par 5 die nächsten Birdies aus, die sie klar in den Toprängen halten. Stilecht beendet sie die Runde dann mit noch einem weiteren Schlaggewinn am Par 5 der 18 und unterschreibt so die starke 67 (-5). Damit recht es bei generell sehr guten Scores zwar nicht mehr für ganz vorne, mit Rang 6 fährt sie aber ihr zweites Topergebnis in Folge und das bereits vierte der Saison ein.

Chrissie Wolf mit gutem Turnier

Mit Chrissie Wolf und Sarah Schober stemmten auch die beiden anderen Österreicherinnen souverän den Cut und hätten mit einer starken Finalrunde vom 31. Rang aus und bei nur drei Schlägen Rückstand auf die besten 10 ein Topergebnis wohl durchaus noch in Reichweite.

Der Start verläuft für Chrissie dann jedoch nicht wirklich nach Wunsch, muss sie doch ausgerechnet am Par 5 der 2 ein frühes Bogey einstecken. Dieses weckt die Tirolerin aber sichtlich auf, denn gleich auf der 3 sorgt sie für den Ausgleich und drückt ihr Score auf den Par 5 Löchern der der 5 und 7 dann sogar rasch deutlich unter Par. Nachdem sich dann auch auf der 9 ein Schlaggewinn ausgeht, dockt Österreichs Olympionikin sogar bereits an den Top 10 an. Auf den Backnine ebbt der Schwung dann zwar ziemlich ab, mit Pars schaukelt sie die 69 (-3) aber über die Distanz und nimmt so als 25. ein doch ansprechendes Resultat mit.

Sarah Schober kommt auf den Backnine nicht wirklich ins Laufen, denn nach anfänglichen Pars geht sich auf der 16 sogar nur ein Bogey aus, was ihr doch etliche Ränge im Klassement kostet. Nach dem Turn geht es mit den nächsten Bogeys auf der 3 und dem Par 3 der 4 sogar richtig weit zurück. Erst im Finish findet die Steirerin dann doch noch den gesuchten Rhythmus und arbeitet sich mit einem finalen Birdietriplepack immerhin noch zu einer 72 (Par), womit sie sich jedoch nur auf Rang 43 einreiht.

Marta Martin (ESP) packt am Finaltag eine 63 (-9) aus, pusht sich so noch zu 17 unter Par und triumphiert überlegen mit gleich vier Schlägen Vorsprung auf Rosie Davies (ENG).

Fotos: LET

Leaderboard Czech Ladies Open