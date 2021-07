Team-Highlights gesetzt

ARAMCO TEAM SERIES – LONDON – FINAL: Für Sarah Schober und Christine Wolf verläuft die neu eingeführte Aramco Team Series bei der Premiere im Centurion Club absolut nach Maß, denn beide Proetten beenden das 1 Millionen Event in den Top 10. Sarah Schober spielt dabei im Team De Roey längere Zeit sogar voll um den Sieg mit.

Die Saudis sponsorn die neu eingeführte Aramco Team Series – der Bewerb wird in mehreren Turnieren rund um den Globus ausgetragen – mit jeweils 1 Million, was etliche Hochkaräter des Damengolfs anlockte. Mittendrin auch Sarah Schober und Christine Wolf, die beide bislang eine mehr als nur gute Figur abgeben. Sarah steuerte im Team De Roey bereits etliches zum Score bei, was das Damengespann vor der Finalrunde sogar bis auf Rang 5 brachte.

Chrissie Wolf ist sogar als Teamleaderin unterwegs und hat mit ihren Partnerinnen ebenfalls noch allerbeste Chancen richtig dick anzuschreiben. Gespielt wird in Vierer-Teams wobei neben drei Proetten den vierten Spot jeweils ein Amateur belegt. Gewertet werden pro Loch die beiden besten Scores.

Nach den starken Leistungen an den ersten beiden Spieltagen und mit der dementsprechend guten Ausgangslage haben Sarah Schober, Manon De Roey und Josefine Nyqvist sichtlich Lunte gerochen, denn sofort legt das Damentrio am Finaltag richtig stark los, wenngleich der Vortrieb durch Bogeys auf der 12 etwas schaumgebremst ist. Gegen Ende der Backnine drehen dann aber alle vier – selbst Amateur Tsuruko Kwabata steuert auf der 18 bei – gehörig an der Birdieschraube und bringen sich bei bereits 10 unter Par nach 9 gespielten Löchern voll in den Titelkampf.

Auf den vorderen Neun legen die drei Damen dann rasch weiter nach, wissen Fehler von Teamkolleginnen gekonnt zu kaschieren und marschieren so schließlich mit einem Gesamtergebnis von 14 unter Par über die Ziellinie. Damit geht sich für Team De Roey zwar der ganz große Wurf nicht aus, bei -36 beenden Sarah und Co. das erste Aramco Team Series Event aber auf den enorm starken 4. Platz. In der Einzelwertung wird Sarah mit einer 72er (-1) Finalrunde 35.

“Es war ein gutes Turnier und hat echt Spaß gemacht. Der Fokus lag natürlich klar auf der Teamwertung und weniger auf der Einzelwertung. Ich hab deshalb auch sehr aggressiv gespielt und so auch den ein oder anderen Fehler in Kauf genommen. Teilweise ist die Aggressivität aufgegangen und teilweise halt nicht. Es hat auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht, das Team war super und auch die Amateurin, eine asiatische Dame die hier in London wohnt, war eine große Unterstützung. Ich freue mich schon auf Spanien, wo wir dieses Format dann wieder spielen werden, aber vorerst gilt die volle Konzentration Finnland und danach Nordirland”, so Sarah Schober nach dem starken Turnier.

Gute Teamleaderin

Christine Wolf hat bei der Premiere in London sogar die Ehre Teamcaptain zu sein und füllt diese Rolle perfekt aus, wie die beiden mehr als nur beachtlichen Eröffnungsrunden unterstreichen. Am Samstag hat das Team dann zunächst aber etwas Schwierigkeiten richtig ins Spiel zu finden, wie auch frühe Fehler von Nicole Garcia und Chrissie untermauern. Erst ab der 12 entwickelt das Gespann richtigen Vortrieb, wenngleich Anna Magnusson nicht wirklich viel beisteuern kann. Bei einem Zwischenstand von -6 nach 9 liegen die Top 10 aber breit vor Team Wolf aufgefächert.

Sofort machen sich die drei dann auch daran diese zu knacken und arbeiten sich mit ansehnlicher Birdiequote immer weiter nach vor. Am Ende marschiert Team Wolf mit einem Tagesscore von 14 unter Par über die Ziellinie und beendet das Event so bei gesam -35 und um einen Schlag hinter Team De Roey auf dem 5. Rang, womit beide Österreicherinnen die neue Team Series voll auszunützen wissen. In der Einzelwertung belegt Christine Wolf mit einer 71er (-2) Schlussrunde Rang 24. “Es war echt lustig und mal was anderes wenn alle im Flight

