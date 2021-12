Mini-Tourkarte

LET TOURSCHOOL – FINAL: Katharina Mühlbauer kann am Schlusstag nicht mehr zusetzen und löst am Ende nur eine ganz kleine Tourkarte.

Im Vorjahr noch am Tourschool-Cut gescheitert und heuer nur zu einem Start auf der Ladies European Tour gekommen, schafft Katharina Mühlbauer zwar diesmal der Einzug in die Finalrunde und damit eine garantierte Conditional Tourcard in Kategorie 15. Die 8. der heurigen Czech Ladies Open verpatzt jedoch die letzten 18 Löcher am Südkurs von La Manga und fällt mit der 80 noch auf Position 64 zurück, womit sie auch 2022 nur zu ganz wenigen Starts in Europas erster Damenliga kommen dürfte.

Alle 5 Tage der Tourschool kompakt zusammengefasst

1. RUNDE: Katharina Mühlbauer darf zum Auftakt am etwas scorefreundlicheren Nordkurs ran und beruhigt die Nerven noch im ersten Drittel mit zwei Birdies. Nach acht gespielten Löchern kommt jedoch mit dem Triplebogey wieder Stress auf, der den Birdielauf zusätzlich abrupt stoppt. Auf den vorderen 9 geht noch ein Schlag am längsten Par 3 verloren. Aber auch mit der 73 (+2) sorgt die einzige Österreicherin im Feld für einen soliden Schulstart rund um Position 30.

2. RUNDE: Deutlich mehr Probleme bekommt Mühlbauer am schwierigeren Südkurs, auf dem sie vor allem mit hartnäckiger Birdiesperre lange Zeit mit stumpfen Waffen kämpft. Ehe am 13. Grün der erste Birdieputt fällt, haben sich bereits vier Bogeys auf der Scorekarte breitgemacht. Im Finish werden weitere Bogeys mit Birdies wettgemacht, für Besseres als die 77 (+4) reicht es aber nicht, womit Mühlbauer bis an die vorläufige Cutmarke zurückgereicht wird.

3. RUNDE: Zurück am Nordkurs erweisen sich die Eisenschläge zu Beginn nicht präzise genug und brocken Mühlbauer zwei frühe Par 3-Bogeys ein. Danach findet sie jedoch einen guten Rhythmus und kontert mit zwei Birdies. Eine weitere Schwächephase rund um den Turn brockt ihr allerdings vier weitere Bogeys ein, zwei davon auf den Par 5, womit sich am Ende nur die 74 (+3) ausgeht. Damit landet Katharina exakt an der vorläufigen Cutmarke und legt sich eine Nervenprobe für die vorentscheidende Sonntags-Runde am Nordkurs auf.

4. RUNDE: Mit einer brandheißen Startphase, die bereits im ersten Drittel drei Birdies einbringt, ebnet Katharina Mühlbauer am Südkurs den Weg in die Finalrunde. Auch von einem Par 3-Bogey lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen, verwaltet danach gekonnt ihr Score und beendet die Nervenprobe stilvoll mit Birdie. Mit der 70 (-3) revanchiert sich Mühlbauer für das vorzeitige Ausscheiden vor zwei Jahren und hat mit dem gemeisterten Cut bei 6 über Par bereits das Minimalziel, eine kleine Tourkarte mit Kategorie 15, geschafft.

CUT bei: +8.

5. RUNDE: Am Finaltag musste Katharina Mühlbauer attackieren um näher an die vollen Tourkarten heranzukommen, die Leichtigkeit vom Vortag geht ihr dabei aber verloren. Von der 10 weg am Südkurs setzt es statt früher Birdies sogar ein Bogey, womit der Druck weiter steigt. Nachdem mit Birdie zwischenzeitlich der scoretechnische Ausgleich gelingt, erwischt die Österreicherin auf den schwierigeren Front 9 eine schwarze Phase mit Bogey-Doppelbogey-Bogey und fällt damit weiter zurück. Passend zum rabenschwarzen Finale setzt es noch das Doppelbogey am Par 5 zum Abschluss zur 80, die ein Endergebnis von 13 über Par und Position 64 einbringt.