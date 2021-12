Family Affair

PNC CHAMPIONSHIP – FINAL: Wenn der prominente Vater mit dem Sohne aufteet, dann gewinnen diesmal John und John Daly vor Tiger und Charlie Woods.

Einzig John Daly und sein Sohn John II. können Tiger und Charlie Woods beim Vater-Sohn-Kehraus der US Tour schlagen. Mit geballter Power und feinem Händchen basteln sie im Scramble so wie die Familie Woods die finale 57 zusammen und gewinnen mit Turnierrekord von 27 unter Par. Fast noch beeindruckender verläuft das Comeback von Tiger Woods, der immer wieder seine einzigartige Klasse aufblitzen lässt, aber dabei immer wieder von seinem 12-jährigen Sohn Charlie in den Schatten gestellt wird. Mit 11 Birdies in Serie stellen die Woods‘ ebenfalls einen Turnierrekord auf, wobei der Junior den Löwenanteil der Arbeit leistet. Familie Thomas kann dagegen den Titel nicht verteidigen und teilt sich Platz 3 mit Stewart und Regan Cink.

1. RUNDE: Auch wenn das tourgestählte Duo Cink (mit Vater Stewart und seinem Sohn und Caddie Regan) mit der 59 bei 13 unter Par zum Auftakt den Ton angeben, so richtete sich die volle Aufmerksamkeit auf die Familie Woods. Tiger überraschte dabei trotz augenscheinlicher Beeinträchtigung beim Gehen und Schwingen mit 300 Yard-Drives und gefühlvollen Putts. Unter kräftiger Mithilfe seines Sohnes Charlie bastelten der große und der kleine Tiger die 62 zusammen und reihen sich unter den 20 prominenten Teams auf Position 5 ein.

VORSCHAU: An der Seite seines Sohnes Charlie rafft sich Tiger Woods an diesem Wochenende zu einem weiteren Comeback auf. Nach der Horror-Crash und dem Trümmerbruch im Bein ist es bereits ein Wunder, dass die ehemalige Nummer 1 der Welt überhaupt noch auf eigenen Beinen stehen kann. Nun möchte er beim Vater-Sohn-Event in Orlando, Florida, das Comeback bei einem 36 Loch-Turnier wagen, wobei die Fans gespannt sein werden, welch golferisches Potential erkennbar sein wird.