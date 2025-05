Weiter raufgeklettert

Nach dem in letzter Sekunde noch geschafften Cut, klettert Emma Spitz bei den Dutch Ladies Open am Finaltag im Goyer G & CC mit einer 69 (-3) noch um etliche Ränge bis auf Platz 38 weiter nach oben.

Das Aramco-Event in Korea wirkte aufgrund der Zeitverschiebung nach Europa bei Emma Spitz zum Auftakt in den Niederlanden sichtlich noch ziemlich nach, denn mit einer 80 (+8) kam die Niederösterreicherin gehörig unter die Räder. Am Freitag läutete sie dann aber eine beherzte Aufholjagd ein, kämpfte sich zur 68 (-4) und zitterte danach sprichwörtlich den gesamten Tag über.

Erst im letzten Flight wurde Emma dann erlöst, denn Alejandra Llaneza (MEX) fabrizierte am Schlussloch ein Doppelbogey und ebnete so noch den Weg für Emma ins den Finaltag. Als 61. wird Österreichs Nummer 1 nun mit Sicherheit alles daran setzen um an die starke 2. Runde anknüpfen zu können.

Nach der Bogeylawine zum Auftakt und dem starken Auftritt mit etlichen Birdies am Samstag, zeigt Emma am finalen Sonntag nun erneut ein neues Gesicht. Ganz souverän spult sie auf den Backnine Par um Par ab und klettert so langsam aber beständig um einige Plätze im Klassement weiter nach oben. Nachdem der Par-Run dann am Par 5 der 17 mit einem Birdie endet, geht nicht nur der Aufstieg am Leaderboard etwas rascher voran, auch die Scorecard bekommt so den ersten Farbklecks am Sonntag ab.

Souverän durchgezogen

Kaum auf den Frontnine angekommen, muss sie dann jedoch auf der 1 auch das erste Bogey einstecken und rasselt so recht rasch wieder auf Level Par zurück. Den Fehler steckt sie aber ohne große Probleme weg und drückt ihr Tagesergebnis schon am Par 5 der 4 abermals in den Minusbereich. Auch die letzte lange Bahn der Runde hat die Schönbornerin gut im Griff und da sie die Runde noch dazu stilecht mit einem vierten Birdie beendet, bringt sie schlussendlich sogar die 69 (-3) in trockene Tücher.

Damit klettert Emma auch im Klassement noch um etliche Ränge bis ins solide Mittelfeld nach oben und beendet das niederländische LET-Event so, trotz der komplett verpatzten Auftaktrunde, als 38. durchaus noch ziemlich versöhnlich. Mimi Rhodes (ENG) lässt sich mit einer 69 (-3) und bei gesamt 9 unter Par den Sieg nicht mehr nehmen.

Fotos: LET

Leaderboard Dutch Ladies Open