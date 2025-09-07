Zum zweiten Mal hauchdünn

Emma Spitz notiert am Finaltag der ARAMCO Houston Championship zwar eine fehlerlose 70 (-2), verpasst damit aber im Golfcrest CC zum zweiten Mal in dieser Woche um lediglich einen einzigen Schlag ein Topergebnis.

Nach einer durchwachsenen 74 (+2) zum Auftakt rangierte Emma Spitz in der Einzelwertung in Houston sogar nur hinter der Cutmarke, wahrte dank ihrer Kolleginnen aber im Team durchaus noch die Chance auf ein Topergebnis. Dieses ging sich am Samstag dann zwar mit Rang 11 haarscharf nicht aus, Emma präsentierte sich aber wie ausgewechselt und stürmte mit einer 65 (-7) sogar bis auf Rang 12 nach vor. Damit hat die Niederösterreicherin am finalen Sonntag bei nur einem Schlag Rückstand sogar noch klar die Chance auf eine weitere Spitzenplatzierung in diesem Jahr.

Gleich auf der 1 nimmt Emma wie erhofft vom Par 5 ein anfängliches Birdie mit und findet so nach Maß in die Finalrunde. Nachlegen kann die Schönbornerin zwar vorerst nicht, spult aber konzentriert Par um Par ab und bleibt so vor den letzten neun Löchern auch weiterhin immer gefährlich in Schlagdistanz zu den Top 10.

Das grundsouveräne Spiel zieht die ehemalige UCLA Studentin auch nach dem Turn weiter durch und belohnt sich schließlich für die Geduld nach einem Dutzend Pars in Folge am Par 5 der 14 mit dem hochverdienten zweiten Birdie. Zwar muss sie bis zum Schluss keinen Fehler einstecken, weitere Erfolgserlebnisse findet sie jedoch nicht mehr und mit der 70 (-2) verpasst sie schließlich, wie auch schon im Teambewerb, hauchdünn um einen einzigen Schlag ein Topresultat.

Fotos: LET

Leaderboard Aramco Houston Championship