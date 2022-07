Drittes Topergebnis

JCB CHAMPIONSHIP – FINAL: Markus Brier lässt zwar mit späten Fehlern im JCB G & CC ein durchaus mögliches absolutes Spitzenresultat liegen, fährt mit einer Finalrunde aber immerhin sein bereits drittes Top 10 Ergebnis der Saison ein.

Der frisch gebackene Senior Open Champion Darren Clarke, John Daly, Ernie Els und Vijay Singh treffen sich im JCB Golf & Country Club zu einem intensiven Rematch, wenn auch bei ganz anderen Bedingungen als zuletzt in Gleneagles. Clarke hat persönlich und unter kräftiger Mithilfe von Chubby Chandler das 600.000 Pfund-Turnier aus dem Boden gestampft, das somit auch Markus Brier eine tolle Chance bietet sich im Kreis der Ü50-Legenden in Szene zu setzen.

Gleich die 1 brummt dem 54-jährigen dann ein Bogey auf, womit der Start alles andere als nach Plan gelingt. Immerhin stabilisiert er sein Spiel danach und darf sich auf der 4 auch über den scoretechnischen Ausgleich freuen. Der Sprung in den roten Bereich bleibt ihm auf den Frontnine jedoch noch verwehrt.

Kaum auf den Backnine angekommen pusht ihn das Par 5 der 10 dann dank des zweiten Birdies aber unter Par und nachdem er von der 12 gleich noch einen weiteren Schlaggewinn entführen kann, dockt er sogar rasch an den Top 10 an. Das sehenswerte Spiel zieht er schließlich bis zum Ende durch, krallt sich auf der 16 noch ein weiteres Birdie und steht so sogar mit der 69 (-3) beim Recording, was ihn als 6. im Spitzenfeld mitmischen lässt.

Platzierung gefestigt

Rasch macht “Maudi” am Samstag dort weiter wo er am Freitag aufgehört hat und schnappt sich schon am Par 5 der 3 das erste Birdie. Auch danach zeigt er starkes Golf und holt sich auch am zweiten Par 5 einen roten Eintrag ab, der ihn klar weiterhin im Spitzenfeld hält.

Mit einem Birdie-Doppelschlag auf der 12 und dem Par 5 der 13 zieht er dann sogar bis unter die Top 5 nach vor, ehe sich gegen Ende auch Fehler einschleichen. Zunächst geht sich auf der 16 nur ein Bogey aus und da er die Runde mit einem weiteren Schlagverlust beendet, muss er sich schlussendlich mit der 70 (-2) zufrieden zeigen, womit er aber den 6. Platz halten kann.

Nächstes Top 10

Mit zwei schnellen Birdies könnte der Start in den Finaltag kaum besser klappen, womit der Routinier auch sogar bereits vehement an den Top 3 anklopft. Erst ein Bogey danach auf der 4 bremst die Aufbruchsstimmung ab, mit soliden Pars macht er danach bis zum Turn aber nichts verkehrt. Nach acht Pars in Folge knallt er am Par 5 der 13 und dem Par 3 danach den nächsten Birdiedoppelpack auf die Scorecard und marschiert so wieder unter die Top 5 nach vor.

So schnell der Schwung kam, so rasch verflüchtigt er sich jedoch auch wieder, denn mit einem Bogey und einem Doppelbogey rutscht er sogar wieder auf Level Par zurück und da sich zum Abschluss auf der 18 noch ein Fehler einschleicht, steht er sogar nur mit der 73 (+1) beim Recording, was als 10. allerdings noch für eine Punktlandung für das dritte Topergebnis der Saison reicht.

Alex Cejka (GER) fährt bei seinem Legends Tour Gastspiel mit einer 70er (-2) und bei gesamt 11 unter Par den Sieg ein.

Leaderboard JCB Championship