Warum ist Golf in letzter Zeit so beliebt geworden?

Lange Zeit galt der Golfsport als eine Aktivität für die Elite. Mitgliedschaften waren exklusiv und teuer und auch die Anschaffung der Ausrüstung konnte sich nicht jeder leisten. Im Laufe der Jahre hat sich dieses Bild allerdings gewandelt: Golf ist jetzt für mehr Menschen zugänglich und nicht nur den Reichen vorbehalten. Auch die Nicht-Profis können heutzutage die ein oder andere Golfpartie in ihren Alltag einbauen.

Golf – Zusehen und selbst spielen

In den letzten Jahren konnte der Golfsport weltweit an Popularität gewinnen. Wichtige Events wie die US Open und die US Masters profitieren von steigenden Zuschauerzahlen – bekannt Golfprofis wie Tiger Woods haben dazu beigetragen, dass dem Sport mehr Aufmerksamkeit zuteil wird.

Das zeigt sich nicht nur an den Zuschauerzahlen im Fernsehen, sondern auch am Wettangebot. Bei vielen Anbietern für Sportwetten gehört die Kategorie Golf heute fest ins Repertoire. Die Sportart ist bei Wettenden zwar noch nicht ganz so beliebt wie König Fußball, hat für viele jedoch durchaus ihren Reiz. Besonders bei den bekanntesten Turnieren, wie der US-PGA-Championship, bieten viele Wettende gerne mit.

Zusätzlich kann in vielen Ländern auf der Welt ein Wachstum von angemeldeten Golfspielern verzeichnet werden. In Österreich etwa steigt die Zahl der Mitgliedschaften in Golfclubs seit Jahren stetig an: Im Jahr 2021 waren 115.000 Personen als Mitglieder bei einem Golfverein angemeldet.

Golfen mit Aussicht

Besonders in Österreich ist das Golfspielen ein tolles Erlebnis. Das liegt vor allem an den vielen schönen Golfplätzen – 157 an der Zahl – die die perfekten Voraussetzungen für einen Tag auf dem Grün bieten. Es gibt flache Ebenen, hügelige Landschaften umringt von Bäumen und einige Anlagen verfügen sogar über Gewässer. Viele bieten Ausblicke auf die beeindruckende Natur – im Burgenland und Niederösterreich sind die Golfplätze umringt von Weinbergen, in den südlichen Regionen eröffnet sich der Ausblick auf die Alpenlandschaft.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Golfclub Adamstal Franz Wittmann in Ramsau. Die Anlage gilt seit Jahren als der beliebteste Golfplatz in Österreich. Und auch europaweit befand er sich in der Vergangenheit bereits mehrmals auf den Top Plätzen als Golfplatz des Jahres. Im Jahr 2020 wurde er zum beliebtesten Golfplatz Europas gewählt und auch den Golf Guide Award gab es schon. Golfer haben hier die Wahl und können entweder auf dem Championship-Course 18 Loch spielen oder den 9-Loch Course Wallerbach nutzen.

Ausgezeichnete Golf-Hotels

Golf-Hotels sind heute meist nicht allein auf den Golfsport ausgelegt, sondern regelrechte Allround-Häuser – es muss also kein reiner Golfurlaub sein. Das ist besonders praktisch für Golfer, die in einer Gruppe mit Freunden reisen, die nicht allesamt an Golf interessiert sind. So gibt es für jeden Geschmack ein passendes Angebot – während der Golf-Fan eine Runde Golf spielt, können die anderen beispielsweise die Gegend erkunden. Oft haben die Hotels sogar einen Pool, ein Schwimmbad oder sogar einen Spa-Bereich. Ein Plus ist die Umgebung und die Natur in Österreich, die in fast jedem Ort genügend Möglichkeiten für Aktivitäten bietet – sei es sportlicher oder kultureller Art.

Golf für alle

Golf ist nicht nur eine Sportart für Erfahrene und Menschen, die viel trainieren. Die Regeln sind nicht zu kompliziert und auch ohne viel Kondition oder Muskelkraft kann ein gutes Spiel entstehen. Auf vielen Golfplätzen sind Einsteiger willkommen und auf einigen Anlagen können Interessierte sogar ohne eine Mitgliedschaft spielen.

So eine Mitgliedschaft und das Golfspielen an sich ist heute schon lange nicht mehr so teuer , wie es einmal war. Sowohl die Green Fees als auch die Ausrüstung sind mittlerweile erschwinglich, was den Golfsport für eine breitere Bevölkerungsgruppe zugänglich macht. In Österreich werden in einigen Regionen und Golfclubs Vorteilskarten angeboten, zum Beispiel die Golf Alpin Card im Salzburgerland. Bei der bekommen Golfer 5 Green Fees für 380 Euro – die Fees können auch von verschiedenen Personen eingelöst werden, was die Karte optimal für Gruppen macht. Die von vielen Vereinen angebotenen Fern- und Urlaubsmitgliedschaften eignen sich auch für Menschen, die nicht regelmäßig spielen und sind um einiges günstiger, als eine volle Mitgliedschaft.