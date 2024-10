Erst im Stechen geschlagen

Jakob Lotschak (Am) zeigt bei der Croara Alps Open drei Tage lange eine hervorragende Leistung und muss sich im Croara CC erst im Stechen Alejandro Aguilera am zweiten Extraloch knapp geschlagen geben.Lukas Lipold

ist noch einmal nach Italien gefahren um das letzte Alps Tour-Turnier der Saison vor dem Grand Final zu bestreiten. Gespielt wird drei Tage lang im Croara Golf & Country Club bei Piacenza, einem neuen Austragungsort auf der Satellite Tour.

Der Salzburger erwischt dann am Donnerstag jedoch einen alles andere als prickelnden Start, denn mit der 74 (+3) reiht sich Lukas nur deutlich hinter der erwarteten Cutmarke ein. Gänzlich anders präsentiert sich Jakob Lotschak. Der Amateur agiert den gesamten ersten Spieltag über bärenstark und pusht sich mit einer makellosen 65 (-6) sogar auf Rang 2. Lenny Koch (Am) findet keinen brauchbaren Rhythmus und bringt nur die 76 (+5) zum Recording.

„Das war eine sehr solide Runde. Ich hab mit zwei Birdies gut begonnen und bin fehlerlos geblieben. Vor allem sind etliche Putts gefallen. Das Wetter hier ist wirklich ein Traum in Italien und ich freue mich schon auf die kommenden Runden und werde jeden Moment davon genießen“, so Jakob nach der starken Auftaktrunde.

Wieder in den 60ern

Jakob zeigt dann am Freitag, dass der erste Spieltag alles andere als nur ein „Ausrutscher“ war, denn auch auf den zweiten 18 Löchern weiß der junge Amateur voll zu überzeugen. Mit gleich sieben Birdies bei nur zwei Fehlern geht sich mit der 66 (-5) die nächste knallrote Nummer aus, womit er sogar als der große Gejagte in den Finaltag abbiegt. Lukas Lipold läutet am Freitag eine Aufholjagd ein, die 66 (-5) reicht am Ende aber knapp nicht um sich noch in den finalen Samstag retten zu können. Lenny Koch (Am) verpasst die Finalrunde mit einer 74 (+3) recht deutlich.

„Die Runde heute war anders als noch zum Auftakt, denn ich musste einige Pars kratzen und etwas mehr scramblen als noch am Donnerstag. Ich hab aber erneut gut geputtet und das Momentum auf den Grüns von gestern mitgenommen. In der Position zu sein ist Wahnsinn und ich werde morgen versuchen alles das zu tun, was ich auch an den ersten beiden Tagen gemacht hab“, gibt sich der Führende Amateur selbst die Marschrichtung vor.

🇪🇸Alejandro Aguilera wins his first Alps Tour title at the ⛳️🇮🇹2024 Croara Alps Open on the 2nd playoff hole👏🏻👏🏻 📸 Alps Tour Golf/ Federico Capretti #2024AlpsTourSeason #raisinggolfstars #risinggolfstars pic.twitter.com/7upqqdxnQZ — AlpsTourGolf (@alpstourgolf) October 12, 2024

Auch am Finaltag zeigt sich Jakob von der doch eher noch ungewohnten Situation als Frontrunner ziemlich unbeeindruckt und findet rasch gut in die Runde. Nachdem sich dann am Par 5 der 6 und dem darauffolgenden Par 3 die ersten Birdies ausgehen, bleibt er auch weiterhin voll im Titelkampf mit dabei. Zwar schleichen sich nach weiterem Erfolgserlebnis dann auch zwei Bogeys ein, beide bessert er mit Fortdauer aber wieder aus und unterschreibt so schließlich die 68 (-3), womit er bei gesamt 14 unter Par mit Alejandro Aguilera ins Stechen muss, wo sich dieser schließlich am zweiten Extraloch knapp durchsetzt.

Leaderboard Croara Alps Open