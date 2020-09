Nur zwei unter Par

HAUGSCHLAG NÖ OPEN – 1. RUNDE: Nur Jügen Maurer und H.P. Bacher basteln von den Österreichern rote Auftaktrunden zusammen.

Nach den überzeugenden Leistungen zuletzt mit der Pro Golf Tour in St. Pölten und Schladming hofft H.P. Bacher auf eine weitere starke Heimperformance auch beim dritten Österreich-Gastspiel der Deutschen Satellite Tour. Lukas Lipold und Alois Kluibenschädl konnten ebenfalls heuer bereits starke Leistungen auf der Pro Golf Tour abrufen und rechnen sich entsprechend einiges auch im Golf Resort Haugschlag aus. Am Waldviertler Golfjuwel starten 133 Spieler aus 18 Nationen, darunter 14 heimische Pros und 4 Amateure. Mit Thomas Rosenmüller (D) fehlt der zuletzt stärkste Spieler, der nach dem dritten Saisonsieg direkt in die Challenge Tour aufsteigt.

H.P. Bacher legt einen aggressiven Beginn hin und wird dafür mit zwei Birdies im ersten Drittel belohnt. Ein Bogey-Doppelschlag bremst den Vorwärtsdrang empfindlich ein. Erst das Birdie am vorletzten Loch sichert dem Radtstädter den roten Auftakt in 71 Schlägen.

Mit später Startzeit sorgt Jürgen Maurer noch für eine positive Überraschung. Nach durchwachsenem Beginn mit frühem Doppelbogey steigert sich der Freiberger nach dem Turn gewaltig, versenkt noch vier Birdieputts und positioniert sich mit der 69 (-3) nur knapp außerhalb der Top 10.

Einen brandheißen Start legt am Nachmittag Daniel Hebenstreit hin, der auf fehlerlosen Front 9 drei Birdies aufsammelt und sich damit rasch unter die Top 10 schiebt. Mit dem ersten Fehler an der 10 kommt jedoch gehörig Sand ins Getriebe, die noch zu drei Bogeys führen und nicht mehr als eine Runde über Par zulassen.

Kurt Mayr sichert sich mit heißem Putter gleich 5 Waldviertler Birdies. Dass es am Ende nur die Par-Runde wird, ist dem Tripplebogey an der 17 geschuldet.

Nikolaus Wimmer, Sebastian Wittmann, Alois Kluibenschädl sowie der Amateur Lars Sarmini etablieren sich nach Runden von 1 über Par exakt an der erwarteten Cutmarke, entsprechend unter Druck stehen sie vor dem zweiten Spieltag. Enttäuschend verläuft der Auftakt für Lukas Lipold, der trotz drei Birdies nur eine Runde von 3 über Par hereinbringt.

Leaderboard Haugschlag NÖ Open