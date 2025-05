In geteilter Führung

Timon Baltl packt bei den Gösser Open auf die 66 (-6) vom Vortag eine 65 (-7) drauf und startet so mit Asier Aguirre Izcue (ESP) aus geteilter Führung in den Finaltag. Lukas Pany und Amateur Fabian Lang sorgen beim Alps Tour Heimspielt im GC Erzherzog-Johann für ein rot-weiß-rotes Trio in der Entscheidung.

Zum Auftakt glänzte Timon Baltl beim Heimspiel in Maria Lankowitz mit hervorragender Birdiequote und startet so nach der 66 (-5) und mit nur einem Schlag Rückstand auf das Führungsquintett in den zweiten Spieltag. Österreich hat jedoch noch weitere heiße Eisen im Gösser Open-Feuer, denn Amateur Fabian Lang und Lukas Pany eröffneten mit 68er (-4) Runden und liegen so noch klar in Schlagdistanz zur Spitze. Mit Moritz Russling, Jakob Lotschak (Am) und Lenny Koch (Am) liegen noch zwei weitere Österreicher nach der 1. Runde auf Cutkurs.

Auch mit später Startzeit findet sich Timon Baltl bestens zurecht und legt am Nachmittag gleich mit zwei anfänglichen Birdies auf der 10 und der 11 los. Nachdem sich dann kurz danach auch am Par 5 der 13 der erhoffte rote Eintrag ausgeht, schlägt der Steirer endgültig die eindeutig richtige Richtung am Leaderboard ein. Ein Par 3 Bogey bremst ihn kurz vor dem Turn dann zwar etwas ein, schon am Par 5 der 1 besser er den Faux-pas aber wieder aus und legt in Folge mit starkem Rhythmus alle zwei Löcher ein weiteres Birdie nach. Am Ende steht er so sogar mit der 65 (-7) beim Recording und biegt so in geteilter Führung in die finale Umrundung ab.

„Das war heute richtig geiles Golf. Vor allem das lange Spiel war nahezu fehlerfrei, auch das einzige Bogey wäre nicht notwendig gewesen. Ich bin jetzt in einer sehr guten Ausgangslage, besser hätte ich es mir nicht wünschen können. Mit einer guten Schlussrunde ist alles möglich. Es würde mich sehr freuen, wenn ich morgen auch auf die Unterstützung der Zuschauer zählen kann. Das kann in den entscheidenden Phasen den Ausschlag geben“, hofft er auf zahlreiche Unterstützung in der Heimat.

Rot-weiß-rotes Trio im Samstag

Neo-Pro Lukas Pany beginnt mit einem Par 5 Birdie auf der 1 absolut nach Maß und stellt sein Score auf der 6 recht zeitnah bereits auf -2. Am Par 3 der 8 geht dann jedoch alles schief was auch nur irgendwie schiefgehen kann. Schlussendlich findet er sich nach einem Triplebogey sogar nur bei 1 über Par wieder und rasselt so deutlich zurück. Auf den Backnine schöpft er dann mit einem weiteren Birdie auf der 11 aber wieder Mut und krallt sich im Finish sogar noch drei Birdies. Am Ende geht sich so trotz des wilden Ritts eine 69 (-3) aus, die ihn ganz sicher als 17. in durchaus ansprechender Position cutten lässt.

Amateur Fabian Lang hat zwar teils einigermaßen zu kämpfen, rackert sich am Ende aber noch zu einer 71 (-1) und sorgt so schließlich als 30. für ein rot-weiß-rotes Trio im finalen Samstag. Mit Lukas Lipold, Luca Denk, Niklas Regner oder auch Bernard Neumayer bleiben etliche prominente Namen bereits am Freitag auf der Strecke.

Foto: Gösser Open / GEPA-pictures

Leaderboard Gösser Open