Knapp am Stockerl vorbei

ALPS TOUR GRAND FINAL – FINAL: Lukas Lipold beendet das große Tourfinale im Modena G & CC mit einer 69 (-3) und einem sehenswerten 4. Platz. Daniel Hebenstreit hat am Samstag härter zu kämpfen und rutscht mit einer 74 (+2) noch bis auf Rang 21 zurück.

Nur Daniel Hebenstreit und Lukas Lipold schaffen es mit den besten 45 des Jahres ins heurige Grand Final der Alps Tour, bei der Österreichs junge Garde zumeist nicht über Nebenrollen hinauskam. Trotz einer starken Vorstellung zuletzt am Lago Maggiore wird Hebenstreit als bester Österreicher nur auf Position 32 im Ranking geführt, ohne Chance mehr auf den Aufstieg in die Challenge Tour. Immerhin geht es für ihn und Lukas Lipold in Modena noch um ein versöhnliches Saisonende beim mit 50.000 Euro best dotierten Alps Tour-Event des Jahres.

Lukas Lipold findet bereits am Par 3 der 2 ein recht schnelles Birdie und gibt sich damit selbst die Initialzündung zu einer richtig starken Auftaktrunde, denn bis zum Schluss sammelt er noch sechs weitere rote Einträge auf und muss lediglich ein einziges Bogey einstecken, was schlussendlich in einer 66 (-6) mündet, womit er nach dem ersten Spieltag sogar das Tempo diktiert. Daniel Hebenstreit tritt sich zwar gleich auf der 2 ein Doppelbogey ein, dreht sein Score aber noch auf den Frontnine in den roten Bereich und da sich auch auf den Backnine noch zwei Birdies ausgehen, steht er am Ende mit der 70 (-2) beim Recording, womit er voll an den Top 10 dran ist.

Am Freitag hat Lukas Lipold etwas häarter zu kämpfen. Zwar findet er auch am zweiten Spieltag wieder satte sechs Birdies, nach drei Bogeys und einer Doublette geht sich am Ende aber nur die zartrosa 71 (-1) aus, womit er den Platz an der Sonne räumen muss, jedoch immer noch als ausgezeichneter 3. in den finalen Samstag startet. Daniel Hebenstreit packt ebenfalls sehenswerte fünf Birdies auf die Scorecard und notiert am Ende wie schon am Donnerstag eine 70 (-2), womit er mit nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 in die letzte Runde startet.

Am Samstag hat Lukas zunächst mit etwas Leerlauf zu kämpfen, bis er am Par 5 der 7 den Eagleputt im Loch unterbringt, womit er sich selbst einigermaßen die Initialzündung gibt, wie zwei weitere Birdies nach dem Turn zeigen. Zwar bremst er sich mit einer Doublette danach selbst etwas aus, kann jedoch beide Schlagverluste auf den letzten Löchern noch ausradieren und fährt so mit einer 69 (-3) einen starken 4. Rang ein. Daniel Hebenstreit findet keinen Rhythmus mehr und rutscht mit einer 74 (+2) noch bis auf Platz 21 zurück. Jonathan Yates (IRL) sichert sich bei gesamt 14 unter Par den Sieg.

Leaderboard Alps Tour Grand Final