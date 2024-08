Mittendrin statt nur dabei

Markus Brier hat am Finaltag ziemlich zu kämpfen und reiht sich bei den PGA Seniors Championship im Trump International Golf Links im soliden Mittelfeld ein.

Nach dem starken Auftritt bei der Senior Open bekommt Markus Brier ein zweites Links-Highlight aufgetischt: die Staysure Tour lädt zu ihrer PGA Championship auf einen weiteren spektakulären Kurs. Der Trump International Golf Links Schottland wurde von Dr Martin Hawtree designed und 2012 eröffnet. Auch wenn die meisten Stars von der Champions Tour nach der Senior Open bereits wieder zurück über den großen Teich gejettet sind, warten mit Peter Baker, James Kingston, Gary Orr oder Ricardo Gonzalez eine Reihe bekannter Links-Spezialisten. Dennoch bietet sich die Chance für den Wiener auf das so dringend benötigte Topergebnis.

Zwar startet der 56-jährige nur mit einem Par 5 Bogey auf der 10 ins Turnier, rückt sein Score aber schon auf der 11 wieder zurecht und stopft auch auf der 12 den fälligen Birdieputt. In Folge kehrt dann aber Ruhe auf der Scorecard ein und nach fehlerlosen weiteren Löchern biegt er immerhin knapp unter Par auf die Frontnine ab. Erst auf der 2 kommt dann wieder Farbe aufs Tableau, mit einem zweiten Bogey jedoch nicht wirklich die erhoffte. Ein weiteres Bogey gleicht er dann zwar rasch wieder aus, da sich am Par 3 der 6 und der 9 jedoch noch weitere Fehler einschleichen, muss er sich am Ende mit der 74 (+2) zufrieden zeigen, die ihn vom ersten Tag an im Mittelfeld einreiht.

Top 10 in Sichtweite

Am Freitag Vormittag spult „Maudi“ die Frontnine ganz souverän ab. Mit gleich neun Pars in Folge lässt er so zwar nichts anbrennen, kann jedoch auch noch keine Ränge gut machen. Erst am Par 3 der 13 rollt dann der erste Birdieputt ins Ziel, allerdings rutscht er mit darauffolgendem Bogey auch sofort wieder auf Even Par zurück. In Folge wandern die nächsten Pars auf die Scorecard, womit er am Ende aber immerhin eine 72 (Par) zu Papier bringt, die ihn um einige Ränge bis auf Platz 19 nach oben klettern lässt.

Der Samstag lässt sich aus Sicht des einzigen Österreichers im schottischen Feld mit zwei schnellen Birdies auf der 2 und der 3 richtig gut an. Danach allerdings kostet ihm ein Par 5 Bogey sichtlich den Rhythmus, denn bereits auf der 5 steht sein Tagesergebnis wieder bei Level Par. Da sich dann auch auf der 7 noch ein Fehler einschleicht, kommt er sogar nur bei +1 in der 10. Teebox an. Auf der 12 kämpft er sich dann mit dem dritten Birdie wieder auf Level Par zurück und dockt somit auch wieder an den Top 10 an. Nachlegen kann der Wiener aber nicht mehr und tritt sich schließlich auf der 17 noch ein Bogey ein, was ihn mit der 73 (+1) ziemlich auf der Stelle treten lässt.

Harter Kampf am Sonntag

Anders als am Vortag geht sich diesmal nicht nur kein frühes Birdie aus, mit einem wahren Negativrun rutscht er mit gleich drei Bogeys am Stück von der 3 weg deutlich zurück. Erst danach findet Markus Brier langsam den gesuchten Rhythmus und kann auf der 7 zumindest auch ein erstes Birdie verbuchen. Bereits auf der 11 findet er sich jedoch erneut bei 3 über Par wieder und selbst ein weiteres Erfolgserlebnis vermag sein Spiel nicht zu stabilisieren. Anders als erhofft kann er das Erfolgserlebnis nicht zu einem starken Finish nützen und muss nach zwei weiteren Fehlern mit der 76 (+4) vorlieb nehmen. Damit fährt er zwar als 28. einen soliden Mittelfeldlatz ein, das erhoffte Topergebnis verpasst er so jedoch recht deutlich.

Robert Coles (ENG) setzt sich am Ende mit einer 71er (-1) Finalrunde und bei gesamt 4 unter Par durch und schnappt sich den prestigeträchtigen Titel.

Leaderboard PGA Senior Championship