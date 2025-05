Nur hauchdünn geschlagen

Bernard Neumayer muss sich beim Pro Golf Tour Gastspiel in St. Pölten nur dem Tschechen Filip Mruzek hauchdünn geschlagen geben. Timon Baltl und Florian Schweighofer komplettieren im GC St. Pölten eine kollektiv starke Leistung der Österreicher mit Topergebnissen.

Nach der Schlappe von Haugschlag, wo mit Yannik Alexander nur ein einziger Österreicher noch am Finaltag mit dabei war, brennt Österreichs Pro Golf Tour-Garde auf Revanche beim zweiten Heimturnier in St. Pölten. Diese gelingt dann zum Auftakt auch durchaus sehenswert, denn mit Florian Schweighofer, Bernard Neumayer und Yannik Alexander gelingt gleich drei Österreichern eine 66 (-4), womit es sich das heimische Trio vorerst auf Rang 10 gemütlich macht. Luca Denk notiert mit einer 67 (-3) ebenfalls eine sehenswerte erste Runde in der niederösterreichischen Landeshauptstadt.

Sowohl Bernard Neumayer als auch Florian Schweighofer können das angeschlagene Tempo dann auch am Mittwoch weiter durchziehen und packen mit 64er (-6) Runden sogar noch eines drauf. Bei gesamt 10 unter Par muss das rot-weiß-rote Duo so lediglich dem Tschechen Filip Mruzek noch knapp um einen Schlag den Vortritt lassen und biegt voll im Titelkampf auf die letzten 18 Löcher ab. Mit Luca Denk hat nach der bereits zweiten 67 (-3) noch ein weiterer Österreicher gute Chancen auf ein Spitzenergebnis, nimmt er als 18. doch mit nur einem Schlag Rückstand auf die Top 10 den Finaltag in Angriff. Timon Baltl komplettiert nach der 66 (-4) und als 27. das heimische Quartett in den Preisgeldrängen.

Am Finaltag liefert sich Bernard Neumayer mit Filip Mruzek noch einen wahren Finalthriller. Nachdem der Salzburger auf der 18 zum Birdie locht, schließt er mit der 66 (-4) und bei gesamt 14 unter Par zum Tschechen auf. Dieser behält am Ende aber die Nerven, locht seinerseits zum Birdie und triumphiert so schlussendlich bei -15 mit einem Schlag Vorsprung. Timon Baltl explodiert am letzten Spieltag regelrecht und stürmt mit einer 62 (-8) noch bis auf Rang 4 nach vor. Florian Schweighofer komplettiert mit der 69 (-1) und Rang 6 das starke kollektive Abschneiden der Österreicher. Luca Denk verpasst mit der 69 (-1) und als 16. nur knapp die Spitzenplätze.

Foto: ProGolfTour, GC St. Pölten

Leaderboard Pro Golf Tour St. Pölten