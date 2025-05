Generalprobe in Philly

Sepp Straka spielt sich bei der Truist Champioinship in Philadelphia mit der PGA Tour-Elite für das zweite Major ein.

Sepp Straka startet beim nächsten 20 Millionen Dollar-Highlight der PGA Tour in Philadelphia. Rory McIlroy gewann im Vorjahr, als das Turnier noch als Wells Fargo Championship firmierte und in Quail Hollow ausgetragen wurde. Da dort jedoch in der kommenden Woche die US PGA Championship ansteht, übersiedelte das Turnier in den Philadelphia Cricket Club und wurde zur Truist Championship umbenannt, soviel als erläuterndes Vorspiel zur Generalprobe für das anstehende zweite Major des Jahres.

Straka hätte nichts dagegen gehabt, wenn gleich zweimal in Quail Hollow gespielt worden wäre, nachdem er dort im Vorjahr den 8. Platz erreichte. Zudem dürfte Österreichs Nummer 1 den kleinen Durchhänger rund um das Masters überwunden haben, wie zuletzt solide Leistungen beim Team Event von New Orleans und in Harbour Town illustrieren.

Rory McIlroy, Justin Thomas, Justin Rose, Collin Morikawa und Shane Lowry gelten als Topfavoriten in Philly Chricket, wo die PGA Tour überhaupt das erste Mal Station macht. Der Wetterbericht verspricht anspruchsvolle Verhältnisse mit Regen und kühlen Temperaturen an den ersten beiden Spieltagen.

Straka sagt für Austrian Alpine Open ab

Drei Wochen vor der Austrian Alpine Open ist auch der Turnierkalender von Sepp Straka fix: schweren Herzens sagt Österreichs Nummer 1 für die Rückkehr der DP World Tour nach Altentann Ende des Monats ab. Denn zeitgleich steigt mit dem Memorial Tournament ein 20 Millionen Dollar Elevated Event der PGA Tour: Jack Nicklaus Turnier-Highlight in Ohio kann Sepp in der heißen Phase der Saison nicht schwänzen, nicht wegen des mehr als siebenfachen Preisgelds, sondern vor allem wegen der Punkte für Ryder Cup-Qualifikation und FedExCup.

Die Absage von Österreichs Nummer 1 kommt allerdings wenig überraschend, schon zuvor waren die Chancen auf ein Antreten als minimal eingeschätzt worden.

SKY überträgt live an allen vier Spieltagen von der Truist Championship

