Comeback-Sieg Scottie-style

Scottie Scheffler feiert beim CJ Cup nicht nur den ersten Saisonsieg, sondern mit Tourrekord und 8 Schlägen Vorsprung auch überzeugend.

Topfavorit Scottie Scheffler machte gleich am Eröffnungstag klar, dass er endlich beim CJ Cup den lang überfälligen ersten Saisonsieg landen will. Mit perfektem langen Spiel nutzte die Nummer 1 der Welt die weiterhin scorefreundlichen Bedingungen am Nachmittag aus und bolzt zu fehlerloser 61, womit er bei 10 unter Par mit zwei Schlägen Vorsprung auf Rico Hoey (PHI) die Führungsrolle übernimmt. Die 61 markiert seine tiefste des Jahres und drittbeste der gesamten Karriere.

Selbst eine 6-stündige Gewitterpause kann Scottie Scheffler am Freitag nicht stoppen. Die Nummer 1 der Weltrangliste legt eine 63 nach und setzt bei 18 unter Par einen 36 Loch-Turnierrekord beim CJ Cup, zugleich dem zweittiefsten Halbzeitergebnis der PGA Tour-Geschichte: „Fühle mich gut, ich hatte zwei tolle Tage. Ich hatte schon das Gefühl, dass sich mein Spiel in die richtige Richtung entwickelt,“ gibt sich Scottie entsprechend happy.

Die One-Man-Show setzt sich auch ungebremst am Wochenende fort: Scheffler marschiert Birdie für Birdie bis auf 31 unter Par um nicht nur mit 8 Schlägen Vorsprung seinen ersten Saisonsieg in beeindruckender Manier zu feiern sondern auch zugleich den PGA Tour-Rekord für das tiefste Score zu Par einzustellen.

„Das ist das großartige an unserem Sport. Diese Woche war ich der beste Spieler, dann habe ich eine Woche Pause und wir werden sehen, wer danach bei der PGA Championship der beste sein wird. Jedes Mal wenn Du geschlagen wirst, befeuert es dich zu sehen, wie Du noch besser werden kannst,“ kommentiert Scheffler betont nüchtern seinen Sieg um doch noch emotional hinzufügen: „Meine Familie konnte aber dabei sein, das sind unvergessliche Momente für uns, die wir gemeinsam erleben durften.“

Der Südafrikaner Erik van Rooyen erreicht den zweiten Platz bei 23 unter Par, drei Schläge vor Sam Burns (USA).

Endergebnis CJ Cup