Punktlandung in der Schweiz

SWISS SENIORS OPEN – FINAL: Markus Brier legt in Bad Ragaz eine Punktlandung hin und holt sich mit Rang 10 sein zweites Topergebnis der Saison ab.

Markus Brier hofft seine zuletzt bei der US Senior Open gezeigte Form auch nahe der Heimat auszuspielen. Bei der Swiss Senior Open in Bad Ragaz, nahe der österreichischen Grenze, ist auch heuer ein starkes Feld mit Michael Campbell, Ian Woosnam oder Thomas Levet angereist.

Nach zwei anfänglichen soliden Pars drückt “Maudi” am Par 3 der 3 und dem darauffolgenden Par 5 erstmals aufs Tempo und zieht mit einem roten Doppelpack im Klassement nach vor. Ein Bogey gleich danach bremst die Aufbruchsstimmung dann zwar wieder ab, nach weiterem Par 3 Birdie noch auf den Frontnine kommt er aber bei 2 unter Par auf den zweiten neun Löchern an. Nachdem sich dann ausgerechnet am Par 5 der 12 nur ein Bogey ausgeht und er prompt gleich noch einen weiteren Fehler anhängt, rutscht er sogar wieder auf Level Par zurück.

Zufrieden geben will sich der einzige Österreicher im Feld damit aber nicht, holt sich gleich am Par 3 der 14 das nächste Birdie ab und stopft schließlich auch am Par 5 der 16 und dem Par 3 der 17 noch weitere Birdieputts. Erst ein abschließender Fehler verhindert noch die erste Verfolgerrolle, doch auch nach der 68 (-2) geht er aus den Top 10 in den zweiten Spieltag.

Linie treu geblieben

Mit gleich zwei anfänglichen Birdies findet sich der 53-jährige dann am Samstag sofort bestens zurecht und schließt mit dem roten Doppelpack auch bis auf einen Schlag zum Spitzenreiter auf. Auch danach zeigt er zunächst mit meist sicheren Pars solides Golf, bis es ihn schließlich auf der 6 mit dem ersten Bogey erwischt und da er sich auch am Par 3 der 9 einen Fehler einfängt, nimmt er die Backnine sogar “nur” bei Level Par in Angriff.

Die zweiten Neun beginnen dann jedoch so wie die vordere Platzhälfte, denn wieder kann er einen schnellen Birdiedoppelpack verbuchen und wieder schleicht sich danach ein Fehler ein. Diesmal schafft er es aber nicht nur ein weiteres Bogey zu vermeiden, sondern krallt sich am Par 5 der 16 sogar noch ein Birdie und steht so schließlich wie schon am Freitag mit der 68 (-2) beim Recording, womit er sich noch Außenseiterchancen auf den Sieg einräumt.

In den Top 10 gehalten

Anders als an den Tagen zuvor findet Markus Brier am Sonntag nicht wirklich prickelnd in die Runde, wenngleich er ein frühes Bogey auf der 2 prompt am darauffolgenden Par 3 wieder ausbessert. Anknüpfen kann er daran aber nicht und benötigt sogar auch auf der zweiten kurzen Bahn ein Birdie um nach einem weiteren Fehler noch bei Level Par die letzten neun Löcher in Angriff nehmen zu können.

Dort drückt er sein Tagesergebnis dann schon auf der 10 wieder in den Minusbereich, muss nach eine kleinen Parserie jedoch abermals auf der 15 ein Bogey notieren. Zwar holt er sich danach zum bereits dritten Mal vom Par 5 der 16 das Birdie ab, nach weiterem Fehler am Par 3 danach muss er sich aber mit der 70 (Par) anfreunden, was aber immerhin als 10. für eine Puntklandung in die Top 10 reicht.

James Kingston (RSA) sichert sich mit einer 68er (-2) Finalrunde und bei gesamt 11 unter Par den Sieg.

Leaderboard Swiss Seniors Open