Regner verpasst Asian Tourkarte

Am Finaltag gelingt Niklas Regner zu wenig um aufzuholen und verpasst um 5 Schläge eine Tourkarte für die Asian Tour 2025.Niklas Regner

sicherte sich beim Pre-Qualifying der Asian Q-School dank zwei starker Schlussrunden seinen Platz in den Finals. Nach der Pflicht soll nun auch beim großen Finale über 5 Tage die Kür gelingen und mit einer Tourkarte für die Asian Tour 2025 belohnt werden. Schlüssel zum Erfolg beim Marathon von Hua Hin (Thailand) wird sein, die Sicherheit vom Tee zu finden, wie in den letzten beiden Tagen der Vorrunde. Gespielt wird abwechselnd auf zwei Kursen mit dem Cut nach vier Tagen.

Mit früher Startzeit wirkt der Kaffee anfangs noch nicht bei Niklas Regner: mit Birdie-Bogey Pingpong will das Spiel bei besten Bedingungen noch nicht auf Touren kommen. Aber das Doppelbogey am Par 3 der 7 lässt den Wecker endlich läuten: mit Eagle am anschließenden Par 5 ist der Liezener schon hellwach und setzt auf den Back 9 zu einem sensationellen Birdielauf an: mit 6 Birdies zwischen der 10 und 16 stürmt er am Leaderboard im Expresstempo nach oben: mit der tollen 66 (-6) ist er nicht nur voll auf Tourkartenkurs sondern spielt mit Platz 4 auch ganz vorne mit.

2. RUNDE: Erstmals muss Niklas am Hauptkurs (A+B) von Lake View ran und dort geht ihm nichts mehr so leicht von der Hand: Von der 10 weg fallen anfangs keine Putts, ehe er sein Glück mit einem Birdie-Doppelpack rund um den Turn zu erzwingen scheint. Im letzten Drittel geht jedoch die Sicherheit im langen Spiel wieder verloren, was nach dem ersten Bogey an der 5 noch teuer werden sollte. Mit Bogey und einem abschließenden Doppelbogey verspielt Regner den gesamten Puffer vom ersten Spieltag und fällt mit der 72 (Par) auf den 21. Zwischenrang zurück.

3. RUNDE: Regner hat über Nacht seine Lehren gezogen und kehrt mit neuer Power auf den A+B-Kurs zurück: selbst das Auftakt-Bogey kann den Steirer nicht schrecken. Denn von Beginn an ist der Putter heiß und schlägt bereits auf den Front 9 mit Birdies einen guten Takt. Im Finish schnappt sich der einzige Österreicher im Feld noch einen lupenreinen Birdie-Hattrick und stürmt mit 67 Schlägen zurück ins Clubhaus. Damit schraubt Regner sein Ergebnis auf 9 unter Par, das reicht um rund um Platz 10 wieder exzellente Karten im Tourkarten-Race zu besitzen.

4. RUNDE: Auf die Back 9 am Kurs C+D baute Niklas Regner, die er beim ersten Mal in 6 unter Par aufschnupfte, doch beim zweiten Versuch will ausgerechnet dort nichts gehen: in 2 über Par rasselt er statt dessen am Leaderboard wieder gefährlich bergab. Auch auf den vorderen 9 kann er nichts aufholen, im Gegenteil. Zwei späte Bogeys besiegeln endgültig den Abstieg in 75 Schlägen. Bei insgesamt 5 unter Par geht sich der Cut zwar aus, am Finaltag muss der Steirer jedoch zumindest 3 Schläge aufholen um sich die volle Tourkarte unter den Christbaum legen zu können.

5. RUNDE: Von der 10 auf den Kursen A+B gestartet muss sich Niklas Regner nur drei Bahnen lang gedulden, ehe das so wichtige frühe Birdie fällt. Das bringt aber nicht den benötigten Schwung ins Spiel, da am ersten Par 3 das Bogey den Anfangserfolg wieder ausradiert. Erst auf den vorderen 9 fallen zwei weitere Birdieputts, die den Steirer aber auch nicht näher an die Tourkarten ranbringen. Vor allem auf den Par 5 will weiter nichts gelingen, im Gegenteil: am letzten Par 5 versucht er es mit der Brechstange und schlittert in ein weiteres Bogey. Auch im Finish will kein Putt mehr fallen, womit Regner zum Abschluss nicht über die 71 (Par) hinauskommt. Als 60. verpasst er am Ende um 5 Schläge eine volle Tourkarte für die Asian Tour 2025.

„Es hat leider nicht sein wollen bei der Final Stage. Ich habe ganz gut gespielt an den ersten drei Tagen. Auf dem etwas leichteren C+D Kurs gestern habe ich leider etwas den Touch verloren für die Grüns, das war wirklich ein rabenschwarzer Tag mit nur zwei Birdies. Das Spiel heute war wieder sehr solide, aber einfach gar keine Putts gefallen. Mit dem geschafften Cut habe ich zumindest die Karte für die Asian Developement Tour und ich werde mich mal mit meine Team zusammensetzen und das einmal anschauen, aber sicher auch die Challenge Tour Einladungen nutzen.“

Endergebnis Asian Tourschool Final