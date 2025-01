Rost abgeschüttelt

Niklas Regner cuttet beim Selangor Masters souverän ins Wochenende und will nach abgeschütteltem Flugrost bei überschaubarem Rückstand auf die Top 10 im Seri Selangor GC am Wochenende attackieren.

Nachdem der große Wurf mit einem Ticket für die Asian Tour knapp nicht geklappt hat, steigt Niklas Regner eine Stufe tiefer bei der Asian Development Tour ein. Der Steirer sieht dies vor allem als gute Saisonvorbereitung für die anstehenden Aufgaben in Europa. Mit 200.000 US Dollar ist das Selangor Masters in Malaysien auch ausreichend dotiert, womit sich eine gute Turnierwoche auszahlen würde.

Mit später Startzeit eröffnet Regner seine ADT-Karriere standesgemäß mit Birdie, und da die Bedingungen keine besseres Tagesergebnis als 4 unter Par zulassen sollten, war der einzige Österreicher von Beginn an gut dabei. Allerdings sollte er bis zum Turn auch gleich drei Schlagverluste aufsammeln, die er mit Birdies aber in der Waage hielt. Danach pusht sich Regner mit zwei weiteren Birdies in die erweiterte Spitze, ehe er im Finish mit Doppelbogey und Bogey wieder abreißen lassen muss. Die 72 (+1) reicht gerade mal für Position 40.

Locker ins Weekend

Nach souveränen anfänglichen Löchern findet Niklas schließlich am Par 3 der 14 das erste Birdie, biegt nach einem Fehler auf der 18 jedoch nur bei Level Par auf die Frontnine ab und kommt so nicht wirklich vom Fleck. Nach dem Turn wird es dann auf der 2 sogar noch unangenehmer, was sogar einen Kampf um den Cut enbrennen lässt. Diesen wendet er dann aber kurze Zeit später spektakulär ab, denn nachdem am Par 5 der 5 der Ausgleich gelingt, lässt er auf der nächsten langen Bahn danach sogar den Adler landen und zieht so sehenswert im Klassement nach oben. Zwar schleicht sich danach auch noch ein Fehler ein, mit der 70 (-1) stemmt er aber locker den Cut und zieht als 21. und mit vier Schlägen Rückstand auf die Top 10 noch mit durchaus reellen Chancen auf ein Topergebnis in den Moving Day ein.

„Das war ein solider Start ins Jahr 2025. Leider hab ich gestern mit Doppelbogey, Par, Bogey aufgehört und so 1 über gespielt. Heute wars vom spielerischen eigentlich nicht mal so gut wie gestern aber einfach ein wenig klüger geplant. Die Ausgangslage vorm Wochenende ist sehr gut. Es ist eine sehr spannende Wiese mit harten, kleinen und ondulierten Grüns. Rund um die Grüns ist es deutlich weicher. Es ist nicht leicht den richtigen Spin auf den Ball zu bekommen, was es recht schwierig macht nah zu den Fahnen zu kommen. Den kleinen Rost, der sich über Weihnachten angesetzt hat, sollte jetzt abgeschüttelt sein und jetzt heißt es frei drauf los spielen und richtig zu attackieren“, gibt er sich den Weg fürs Wochenende selbst vor.

Naraajie Ramadhanputra (IDN) startet bei gesamt 10 unter Par als Leader in den Moving Day.

Leaderboard Selangor Masters