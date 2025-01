Stressfrei ins Weekend

Max Steinlechner lässt bei den SDC Open überhaupt nichts anbrennen und cuttet gleich beim ersten Challenger der neuen Saison in den Zebula Golf Estates mit Runden von 71 und 70 Schlägen ganz sicher ins Wochenende.

Nach dem sensationellen Saisonstart letzte Woche mit einem Sieg aus der Kälte kommend kann Max Steinlechner der SDC Open mit breiter Brust entgegensehen. Beim gemeinsam von Challenge- und Sunshine Tour ausgerichteten Season Opener in Limpopo zählt der Tiroler somit zum Favoritenkreis, obwohl das Teilnehmerfeld deutlich stärker sein wird. 375.000 US Dollar sind in den Zebula Golf Estates nördlich von Johannesburg zu verdienen. Steinlechner ist der einzige Österreicher im Feld, nachdem kein weiterer heimischer Spieler eine ausreichende Kategorie für die Challenge Tour erspielen konnte und die Zukunft eines Challengers in Österreich, der Tauschkarten generieren würde, weiterhin ungewiss ist.

Das hervorragende Gefühl vom Sieg der Vorwoche beherrscht bei Max sichtlich nach wie vor die Gedanken, denn am Donnerstag Nachmittag startet der Tiroler gleich mit einem anfänglichen Birdie ins Geschehen. Zwar kann er danach vorerst nicht weiter nachlegen und drifet mit einem Par 3 Bogey auf der 4 sogar wieder auf Level Par zurück, schon das Par 5 der 6 erweist sich aber wieder als gewinnbringend, womit er sich das Minus postwendend wieder zurück holt. Erneut währt die Freude jedoch nicht wirklich lange, da er auf der 7 auch in sein zweites Bogey schlittert, was ihn nur bei Level Par zum Turn kommen lässt.

Auf der 11 driftet Max dann erstmals sogar in den Plusbereich ab, womit er auch recht deutlich hinter die erwartete Cutmarke abrutscht. Stark zieht er sich dann aber selbst wieder in den richtigen Bereich, denn mit einem Eagle am Par 5 der 15 drückt er sein Score sogar wieder unter Par. Die verbleibenden Löcher spult er dann recht solide ab und steht so am Ende des Tages mit der 71 (-1) wieder beim Recording. Zwar hat er so mit den Spitzenrängen noch rein gar nichts zu tun, allerdings fehlen ihm auf Leader Altin Van Der Merwe (RSA) nach dem ersten Spieltag auch lediglich fünf Schläge, womit der Rückstand doch noch ziemlich überschaubar ausfällt.

Makelloser Freitag

Ganz souverän findet der 25-jährige dann in den Morgenstunden am Freitag ins Geschehen, läuft jedoch einige Zeit vergeblich einem ersten Erfolgerlebnis hinterher. Erst das Par 5 der 15, wo zum Auftakt sogar ein Eagle gelang, lässt dann das erste kleine Vögelchen zwischern, was ihn nach fehlerlosen Backnine weiterhin auf Cutkurs hält.

Kurz nach dem Turn rollt dann am Par 5 der 2 der nächste Birdieputt ins Ziel, womit sich Max endgültig in Richtung solides Mittelfeld orientiert. Zwar plätschert sein Spiel in Folge wieder einigermaßen dahin, bis zum Schluss streut er jedoch keinen einzigen Fehler ein und bringt so schließlich die makellose 70 (-2) zurück ins Clubhaus. Damit kann er zwar noch nicht um die Topplätze mitreden und reißt auch auf die Spitze etwas mehr Rückstand auf, den Cut stemmt er aber gleich beim ersten Challenge Tour Event der neuen Saison als 39. ohne jegliche Probleme.

Altin Van Der Merwe verteidigt mit einer 67 (-5) die Führungsrolle und startet bei gesamt 11 unter Par als der große Gejagte in den Samstag.

Leaderboard SDC Open