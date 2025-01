Das kann die digitale ÖGV Mitgliedskarte

Seit 1. Januar 2025 ist für ÖGV-Mitglieder der physische Mitgliedsausweis in Form einer Plastikkarte durch einen digitalen Clubausweis ersetzt.

Dieser digitale Ausweis ist über die Golf Austria App oder im myGolf-Bereich der ÖGV-Website verfügbar. Gut für die Smartphone-Generation, jedoch ein echtes Problem für viele ältere Semester!

Ein zentraler Vorteil des digitalen Clubausweises ist die ständige Verfügbarkeit. Da er nicht verloren gehen oder verlegt werden kann, ist er immer griffbereit – sei es auf dem Smartphone oder online. Zusätzlich werden alle Informationen zu Mitgliedschaften in anderen Vereinigungen, die bisher durch Pickerl auf der Plastikkarte dargestellt wurden, als digitale Patches integriert.

Digital – Screenshot – oder Ausdruck möglich

Für Mitglieder, die dennoch einen analogen Nachweis ihrer Mitgliedschaft benötigen, gibt es die Möglichkeit, den Ausweis im myGolf-Bereich der ÖGV-Website unter dem Menüpunkt „Stammblatt“ auszudrucken. Der digitale Clubausweis bietet eine persönliche Kennung für die eindeutige Identifikation der Mitgliedschaft und ermöglicht den Zugriff auf den aktuellen World Handicap Index (WHI) in Echtzeit. Ein optionales Profilbild kann zur einfachen Identifikation im Club hinzugefügt werden.

Automatische Updates sorgen dafür, dass Änderungen im Mitgliedsstatus oder Handicap direkt aktualisiert werden. Der digitale Clubausweis ist zudem umweltfreundlich, da der Verzicht auf Plastik den ökologischen Fußabdruck reduziert.

Die Nutzung des digitalen Clubausweises ist denkbar einfach: Mitglieder laden die Golf Austria App kostenlos im Apple App Store oder Google Play Store herunter und melden sich mit ihren bestehenden myGolf-Zugangsdaten an. Nach der Anmeldung finden sie ihren digitalen Clubausweis in ihrem Profil unter „Ausweise“. Alternativ kann der Ausweis auch über die ÖGV-Website im myGolf-Bereich abgerufen werden.

Der digitale Clubausweis ist nicht nur praktisch, sondern auch ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Mitglieder haben ihre Mitgliedschaft immer griffbereit und profitieren von zahlreichen Funktionen, die ihr Golferlebnis verbessern.

Viele Vorteile – aber auch Nachteile

Zusammengefasst bringt der digitale Clubausweis ab 2025 viele Vorteile mit sich: ständige Verfügbarkeit, Integration von Zusatzinformationen, einfache Druckoption, persönliche Kennung, Echtzeitzugriff auf den WHI, optionales Profilbild, automatische Updates und Umweltfreundlichkeit. Dies macht ihn zu einem nützlichen und zeitgemäßen Werkzeug für alle Mitglieder des ÖGV.

Probleme sind jedoch auch mit der Digitalisierung verbunden: die praktische Funktion in vielen Clubs, Rangebälle über ein Guthaben auf der ÖGV-Karte abzubuchen, wie etwa beim Ballautomaten in Altentann, steht zur Zeit noch nicht zur Verfügung. Hier werden die guten alten 2 Euro Münzen wieder zum Einsatz kommen. Konservative Golfer vor allem älteren Semesters, die mit der neuen Online-Welt nicht so einfach mitkommen, werden ebenfalls die gute alte Plastikkarte vermissen – und einmal mehr auf Hilfe von Familie, Freunden oder dem Clubsekretariat angewiesen sein.

Hier gibt es die Golf Austria App zum downloaden: Google Play Store und Apple App Store