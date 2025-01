Rollen getauscht

Während Bernd Wiesberger nach der Auftaktrunde noch im Spitzenfeld mitmischte und Matthias Schwab bei den Ras Al Khaimah Championship sogar nur im dreistelligen Bereich rangierte, tauschen die beiden Österreicher am Freitag im Al Hamra GC die Rollen, was für Bernd Wiesberger mit einem Missed Cut mehr als schmerzvoll endet.

Auch 100 Kilometer nördlich von Dubai hatte Matthias Schwab nach seinem Missed Cut in der Vorwoche am Donnerstag wieder sichtlich zu kämpfen. Bei zähem Wind fand der Rohrmooser die gesamte Auftaktunde über keinen wirklichen Rhythmus und hält nach 17 löchern nur bei 4 über Par. Bei einfallender Dunkelheit hat sich Matthias dazu entschlossen die 9 erst am Freitag zu spielen, was mit einem Par schließlich recht unaufgeregt gelingt. Damit ist klar, dass nach der 76 (+4) bei der zweiten Umrundung nun außergewöhnliches gelingen muss und der Vanderbilt Absolvent präsentiert sich von Beginn an voll auf Höhe des Geschehens.

Gleich der Start kann sich absolut sehen lassen, denn trotz verfehltem Fairway findet er souverän das Grün und hat aus fünf Metern den Putter perfekt auf Temperatur. Auch danach kann er sich in der frühen Phase der zweiten Runde vor allem auf die Eisen und den Putter verlassen, denn auch am Par 5 der 3 findet zwar der Drive nicht das anvisierte Ziel, Matthias parkt den Approach aber zwei Meter neben der Fahne und krallt sich so rasch ein weiteres Erfolgserlebnis.

Fehlerlos ins Wochenende

Auch weiterhin hat der Schladming-Pro am Freitag Vormittag im Al Hamra GC alles fest im Griff und da er sich auch weiterhin vor allem auf die Annäherungen verlassen kann, spuckt schließlich mit der 8 auch das zweite Par 5 der Runde wieder ein Birdie aus, womit er sich bereits bis auf einen Schlag ans Wochenende herantastet. Selbst den schwierigen Stretch der Löcher 10 bis 12 übersteht er nach dem Turn unbeschadet und da er sich nach einem sensationellen Eisen auf der 13 sogar nur wenige Zentimeter zum vierten Birdie übrig lässt, bleibt er auch weiterhin voll an der erwarteten Cutmarke dran.

Trotz eingebunkerter Attacke legt er sich dann am darauffolgenden Par 5 gleich die nächste dicke Chance auf, allerdings streikt aus einem Meter plötzlich der Putter. Der 30-jährige bewahrt aber die Ruhe, spielt geduldig die Runde zu Ende und holt sich am Par 5 Schlussloch mit Chip und Putt noch einen weiteren Schlaggewinn ab. Mit der makellosen 67 (-5) macht er einen gewaltigen Satz im Klassement nach vor und cuttet schließlich als 55. sogar „on the number“ noch ins Wochenende, womit er erstmals im neuen Race to Dubai anschreiben wird.

Mit der Runde zeigt er sich im Anschluss verständlicherweise sehr zufrieden, wie er selbst sagt: „So macht Golf richtig Spaß. Fünf Birdies, bogeyfrei und mit einem soliden Spiel. Im Gegensatz zu gestern hatte ich heute wenige Probleme. Vor allem das Driven hat gestern nicht funktioniert. Die Runde heute gibt mir viel Selbstvertrauen und auch große Freude am Spiel. Ich werde die 3. Runde morgen mental und vom Spielerischen her gleich anlegen wie den heutigen Tag.“

Wiesberger von Beginn an mit Problemen

Nach dem doch enttäuschenden Abschneiden in der Vorwoche in Dubai lief es für Bernd Wiesberger zum Auftakt in Ras Al Khaimah deutlich besser. Der Burgenländer wusste die durchwegs guten Verhältnisse am Vormittag – am Nachmittag präsentierte sich der Al Hamra GC deutlich windiger – gut zu nützen und startete dank starker Backnine mit einer 68 (-4) ins 2,5 Millionen Dollar Event. Am Freitag Nachmittag gilt es nun an die sehenswerte Auftaktrunde anzuknüpfen um sich vor dem Wochenende bestmöglich in Position zu bringen. Von Beginn an findet er jedoch bei der zweiten Runde überhaupt keinen Rhythmus.

Schon der Start geht auf der 10 gleich ziemlich daneben, denn nach verzogenem Abschlag kann er aufgrund des Wassers vorm Grün nur vorlegen, was schlussendlich im anfänglichen Bogey mündet. Im spürbar werdenden Wind scrambled er sich danach am Par 3 zwar noch zum Par, schlittert aus dem Grünbunker jedoch bereits auf der 12 in den nächsten Fehler. Den schleppenden Start steckt er aber ganz gut weg und betreibt nach starkem Eisen auf der 13 bis auf einen halben Meter zur Fahnen sehenswerte Frustbewältigung.

Nachdem er sich jedoch aus gerade mal zwei Metern am Par 5 danach einen Dreiputt gönnt, rutscht er auch prompt wieder auf 2 über Par für den Tag zurück. Immerhin lässt er sich nicht wirklich aus der Ruhe bringen, stabilisiert sein Spiel in Folge über weite Strecken und hält weitere Fehler vorerst fern. Das ändert sich jedoch dann ausgerechnet am Par 5 der 3 wieder, denn nach gewassertem Drive kann er ein weiteres Bogey nicht mehr verhindern und da er zwei Löcher später aus dem Rough das Grün überschlägt und das Up & Down nicht gelingt, rutscht er endgültig sogar hinter die erwartete Cutmarke zurück.

Hartnäckiges Formtief

Nachdem sich dann am Par 5 der 8 das erhoffte Birdie nicht ausgeht und er sich nach verfehltem Grün auch auf der 9 keine Chance mehr gibt, bleibt ihm nichts anderes übrig als mit der 76 (+4) zum Recording zu marschieren, womit sich sogar der Cut in Ras Al Khaimah knapp um einen Schlag nicht mehr ausgeht.

Mit dem verpassten Wochenende steckt Bernd Wiesberger mittlerweile in einem richtig hartnäckigen Formtief fest. Bereits vergangene Saison machte sich dies im Herbst bemerkbar, was ihm sogar eine Finalteilnahme in Dubai verbaute. Im neuen Wertungsjahr geht es nun nahtlos mit den Problemen weiter, wobei vor allem das wackelige lange Spiel – eigentlich immer seine größte Stärke – ihm immer wieder zum Verhängnis wird. In den kommenden Tagen gilt es nun dringend wieder die Stabilität zu finden um zumindest in Bahrain halbwegs reüssieren zu können.

Marcus Armitage (ENG) verteidigt mit einer 69 (-3) seine Führungsposition und startet bei gesamt 12 unter Par und mit zwei Schlägen Vorsprung auf die ersten Verfolger in den Moving Day.

