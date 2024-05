Saisonstart im Mittelfeld

Markus Brier startet nach einer Runden von 71 (Par), 69 (-2) und 73 (+2) Schlägen im Apes Hill bei den Barbados Legends als 21. im vorderen Mittelfeld in die neue Legends Tour Saison.

Für Markus Brier und Europas Golf-Legends startet die heurige Saison nicht mehr am Murhof sondern auf Barbados. Im Apes Hill Resort auf der malerischen Karibikinsel hofft der Wiener auf eine bessere Saison, nachdem er im Vorjahr in der Jahreswertung deutlich abrutschte und so auch auf die US Majors wird verzichten müssen. Ian Woosnam, der seine Zelte auf Barbados aufgeschlagen hat, lädt heuer seine Kumpel zum ersten Kräftemessen über drei Tage ohne Cut auf die Karibikinsel.

„Maudi“ beginnt seine Saison auf den Backnine durchwegs unaufgeregt, denn auf der hinteren Platzhälfte spult der 55-jährige Par um Par ab und kommt so ohne einen einzigen Farbtupfer zum Turn. Auf der 1 wird es dann erstmals bunter, allerdings mit einem Bogey nicht wirklich nach dem Geschmack von Österreichs erstem European Tour Sieger. Antwort weiß er darauf lange Zeit keine, denn mit weiteren Pars steckt er lange bei 1 über Par fest. Erst am Par 5 der 9 geht sich dann zum Abschluss der Runde doch noch das erste Birdie aus, womit er die Saison zumindest mit einer 71 (Par) eröffnet, was ihn im Mittelfeld einreiht.

Starker Auftritt am Samstag

Der zweite Spieltag beginnt für den einzigen Österreicher im Feld absolut nach Maß, denn nach einem soliden Par auf der 1, geht sich bereits auf der 2 ein schnelles Birdie aus. Auch danach zeigt er starkes Golf, lässt mit Pars nichts anbrennen und schnappt sich am Par 5 der 6 und dem Par 3 der 8 die nächsten Birdies, womit er bereits die Top 10 knackt. Danach spult er lange Zeit Pars ab, ehe es ihn im Finish am Par 3 der 16 schließlich auch mit dem ersten Schlagverlust erwischt. Am abschließenden Par 5 will sich dann zwar kein Birdie mehr ausgehen, mit der 69 (-2) klettert er aber etwas nach oben und hat, eine gute Schlussrunde vorausgesetzt, wohl auch ein Topergebnis noch in Reichweite.

Auch der Finaltag lässt sich für Markus Brier zwar mit einem frühen Birdie auf der 3 wieder gut an, allerdings muss er gleich danach auch den ersten Fehler einstecken und da er am Par 5 der 6 das Birdie verpasst und sich auf der 7 danach das nächste Bogey einfängt, driftet er sogar recht rasch in den Plusbereich ab. Antwort weiß er darauf vorerst keine und da er nach dem Turn am Par 3 der 12 und auch auf der 13 die nächsten Schlagverluste nicht verhindern kann, büßt er trotz eher höher angesiedelter Scores doch bereits einige Ränge ein. Im Finish holt er sich dann auf der 17 noch ein Birdie und beendet so die Runde mit der 73 (+2), was ihn als 21. mit einem vorderen Mittelfeldplatz in die neue Saison starten lässt.

Peter Baker (ENG) setzt sich im Stechen gegen Scott Hend (AUS) durch und gewinnt bei gesamt 10 unter Par.

Leaderboard Barbados Legends