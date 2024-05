Straka gibt Major-Generalprobe

Sepp Straka probt beim 20 Millionen Super-Event der Wells Fargo Championship für das zweite Major des Jahres.

Nach einer Woche Pause trifft sich die Elite der PGA Tour und mit ihnen Sepp Straka in Quail Hollow zum nächsten Kräftemessen im Rahmen eines Signature Events. Die Wells Fargo Championship ist zugleich die Generalprobe für die US PGA Championship, dem zweiten Major des Jahres in der kommenden Woche. Der Klassiker von Quail Hollow in North Carolina erwies sich in der Vergangenheit nicht unbedingt als die Lieblingswiese des Österreichers. Dreimal verpasste er bei vier Starts den Cut und kam noch nicht über einen 54. Rang hinaus.

Scottie Scheffler und Ludvig Aberg sind die einzigen Abwesenden beim 20 Millionen Dollar-Spektakel mit nur 69 Spielern und ohne Cut. Quail Hollow mit der berüchtigten „Green Mile“ im Finishing Stretch dürfte sich heuer noch giftiger spielen, nachdem das Par 4 der 16 auf 529 Yards verlängert wurde.

McIlroy der klare Favorit bei Wells Fargo

Rory McIlroy dominierte in der Vergangenheit das Geschehen in Charlotte, wo er 2010, 2015 und 2012 jeweils gewann und einen historischen vierten Titel anpeilt. Seinen letzten Turnierstart bei der Zurich Classic gewann der Nordire zudem an der Seite seines irischen Buddies Shane Lowry und unterstrich damit seine derzeitige Superform.

Auch bei den Buchmachern ist McIlroy der klare Favorit. Trotz bescheidener Ergebnisse bislang in Quail Hollow wird aber auch Sepp Straka im erweiterten Favoritenkreis geführt, genauso wie der Deutsche Stephan Jäger .

Den Turnierorganisatoren macht der Wetterbericht im Vorfeld jedoch große Sorgen. Für den Donnerstag werden heftige Gewitter nach dem Durchzug einer Kaltfront erwartet. Auch für die weiteren Turniertage wird ein nasser Turnierverlauf erwartet, was den zeitlichen Programmablauf durcheinanderbringen könnte. Bei dem kleinen Feld von nur 69 Spielern und der Einteilung in Dreierflights hofft man jedoch die Wells Fargo Championship bis zum Sonntag mit vollen 72 Löchern durchzubringen.

Tee-Times und Leaderboard Wells Fargo Championship .

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live von der Wells Fargo Championship