Markus Brier scheitert bei den Senior Open trotz einer sehenswerten 69 (-1) im Sunningdale GC hauchdünn um einen Schlag am Sprung ins Wochenende.

Nachdem die Formkurve zuletzt doch durchaus in die richtige Richtung zeigte, rechnete sich Markus Brier bei den Senior Open doch durchaus einiges aus. Auch weil Linksgolf zur absoluten Lieblingsdisziplin des 57-jährigen zählt, wie etwa auch ein durchaus beachtlicher Rang im Vorjahr unterstrich.

Im Sunningdale GC lief es am Donnerstag jedoch nicht wirklich wie erhofft, denn am Ende ging sich sogar lediglich eine 73 (+3) aus, womit der Cut doch bereits etwas in die Ferne rückte. Mit einer der letzten Startzeiten muss Österreichs erster European Tour Champion der Geschichte somit bereits eine Aufholjagd einläuten um nicht nach zwei Tagen bereits wieder die Koffer packen zu müssen.

Wie schon am Vortag nimmt Markus auch am Freitag wieder gleich vom Par 5 der 1 ein Birdie mit und anders als zum Auftakt muss er diesmal nicht nur nicht prompt den Ausgleich einstecken, sondern baut sein Tagesergebnis auf der 3 sogar rasch weiter aus. Mit dem starken Start orientiert er sich vorerst auch in Richtung Wochenende, ehe es ihn auf der 7 schließlich auch mit dem ersten Fehler erwischt. Noch vor dem Turn findet er aber auf der 9 dann das nächste Birdie und biegt so wieder auf Cut-Kurs auf die Backnine ab.

Dort muss er dann auf der 12 zwar sein zweites Bogey einstecken, womit er abermals abrutscht, wie auch schon am ersten Tag lässt jedoch das Par 5 der 14 wieder einen Schlag springen. Das Hin und Her findet zum Leidwesen von Markus dann jedoch auf der 16 endgültig sein Ende, denn auf das dritte Bogey weiß er keine Antwort mehr und scheitert so am Ende trotz der durchaus sehenswerten 69 (-1) hauchdünn als 76. um einen Schlag am Cut.

Nach einer 67 (-3) und einer 65 (-5) startet Padraig Harrington (IRL) bei gesamt 8 unter Par als Leader in den Samstag.

