Verfolger beim Heimspiel

Timon Baltl setzt sich dank einer 66 (-6) beim Alps Tour Heimspiel im GC Erzherzog-Johann in die erste Verfolgerrolle. Mit Fabian Lang (Am), Lukas Pany, Moritz Russling, Jakob Lotschak (Am) und Lenny Koch (Am) liegen noch fünf weitere Österreicher bei den Gösser Open auf Cutkurs.

Timon Baltl und Niklas Regner sind aus steirischer Sicht die großen Hoffnungen bei der heurigen Gösser Open. Österreichs traditionsreichstes Golfturnier, das bereits zum 33. Mal ausgetragen wird, vermisst heuer schmerzlich die Teilnahme von Lukas Nemecz, der nur beim Pro-Am mit dabei sein wird. Auch Markus Brier fehlt im Feld, da er mit der Legends Tour in Irland engagiert ist. Zu den Mitfavoriten zählt heuer Bernard Neumayer, nach seinem tollen zweiten Platz zuletzt auf der Pro Golf Tour in St. Pölten.

Wie zu erwarten war, wird auch heuer im GC Erzherzog-Johann ultratief gescored, wobei die Österreicher am Donnerstag Vormittag durchaus ansprechend mithalten. Timon Baltl etwa konnte seine sehenswerte Form von der Pro Golf Tour sichtlich aus St. Pölten in die Steiermark mitnehmen. Vor allem die Birdiequote kann sich durchwegs sehen lassen, da er sich dank gleich acht roter Einträge zwei Fehler durchaus erlauben kann. Mit der 66 (-6) positioniert sich der Steirer sogar auf Rang 6 und etabliert sich so als erster Verfolger des Führungsquintetts.

„Es war am Anfang ziemlich komisch, denn ich bin gleich mit einem Dreiputt gestartet und hab so aus dem Eagleputt aus elf Metern nur ein Par gemacht. Zum Glück ist danach das Birdie gelungen, denn mit gleich zwei kurzen verschobenen Putts will man nicht unbedingt ins Turnier starten. Die Fehler waren eigentlich wirklich unnötig, denn waren beide von Mitte Fairway mit verfehlten Grüns bzw. sogar nach Wasserball. Rund um den Turn ist es dann richtig gelaufen mit fünf Birdies in Folge. Grundsätzlich wars aber sehr solide, hätten aber auch noch ein paar Putts mehr fallen können. Also wäre mehr auch noch möglich gewesen“, so Timon nach der Runde.

Fünf weitere Österreicher auf Cutkurs

Auch Fabian Lang sorgt für ein sehenswertes Ausrufezeichen. Der steirische Amateur muss lediglich am Par 3 der 15 ein Bogey einstecken, dank dreier Birdies und einem sehenswerten Eagle am Par 5 der 9 geht sich so schlussendlich eine durchaus gelungene 68 (-4) aus. Am Nachmittag gesellt sich dann auch noch Neo-Pro Lukas Pany zu seinem Landsmann, wobei er nur aufgrund eines Par 5 Bogeys auf der 9 eine noch bessere Ausgangslage als Rang 19 verpasst.

Nach der Runde meint Fabian Lang: „Ich bin definitiv zufrieden. Bin sehr gut reingestartet, gleich mit einem Birdie auf der 1 und war dann sogar 4 unter nach 9. Irgendwie ist dann bissel der Schwung gerissen. Auf der 13 dann wieder ein Birdie, leider nach langem Putt am Par 3 kurz danach dann auch das einzige Bogey einstecken müssen. Dass wir Lasergeräte verwenden dürfen macht das Spiel aus meiner Sicht doch etwas schneller.“

Nur knapp dahinter reihen sich Moritz Russling und Amateur Jakob Lotschak nach 69er (-3) Auftritten auf Rang 28 ein. Lenny Koch (Am) bringt sich mit der 70 (-2) und als 43. ebenfalls noch auf Cutkurs. Niklas Regner oder auf Lukas Lipold finden mit einer 73 (+1) und als 79. am Donnerstag noch kein Rezept für die birdiefreundliche Par 72 Wiese in Maria Lankowitz.

