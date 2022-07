Weiter abgebaut

THE SENIOR OPEN – FINAL: Markus Brier baut nach der starken Auftaktrunde kontinuierlich ab und muss sich in Gleneagles nach Wochenendrunden von 73 und 74 Schlägen mit einem 54. Platz zufrieden geben.

Markus Brier hatte Gleneagles an den ersten beiden Tagen durchaus gut im Griff und ließ mit Runden von 67 (-3) und 72 (+2) Schlägen in Sachen Cut nichts anbrennen. Findet der 54-jährige am Wochenende wieder den Schwung vom ersten Spieltag, könnte es vom vorderen Mittelfeld aus auch noch leicht deutlich weiter nach vorne gehen.

Gleich zu Beginn macht er auch eindrucksvoll klar, dass genau das sein Ziel ist, denn mit einem spektakulären Eagle am Par 4 der 1 und zwei darauffolgenden Birdies zieht er nach nur drei gespielten Löchern bereits bis ins absolute Spitzenfeld nach vor. Ein Bogey auf der 4 und ein darauffolgendes Doppelbogey am Par 3 der 5 kühlt die heiße Phase dann jedoch in richtig unangenehmer Art und Weise wieder ab. Nachdem er sich dann auch auf der 6 noch ein Bogey einfängt, steht sein Score endgültig sogar rasch wieder am Ausgangspunkt.

Danach bringt er zwar etwas Ruhe ins Spiel, nach dem Turn geht es mit den nächsten Bogeys dann aber doch spürbar in die verkehrte Richtung. Auch danach findet er nicht mehr den Rhythmus der Anfangsphase und driftet mit weiteren Fehlern immer weiter im Klassement in Richtung Süden ab. Immerhin minimiert er den Schaden mit zwei abschließenden Birdies noch etwas, nach der 73 (+3) startet er aber nur aus dem hinteren Drittel in den Finaltag. “Das war leider heute ein bisschen sehr Up & Down”, fasst er die Runde in einem Satz zusammen.

Noch um einen Schlag mehr

Den Schwung der beiden abschließenden Birdies vom Samstag kann er nicht in den Sonntag mitnehmen, wie ein Bogey gleich zu Beginn der Runde auf der 1 zeigt. Auch danach läuft nicht viel zusammen, denn bis zum Turn läuft er vergeblich einem Erfolgserlebnis hinterher und muss dabei noch drei weitere Schläge abgeben, was klarerweise weitere Ränge kostet.

Auch die letzten neun Bahnen lassen sich nicht wirklich prickelnd an, wie ein weiterer Fehler am Par 3 der 11 beweist. Erst danach findet er auch die ersten beiden Birdies, kommt nach weiterem Faux-pas auf der letzten kurzen Bahn aber nur mit der 74 (+4) zum Recording und rutscht so am Finaltag noch um einige Plätze bis auf Rang 54 zurück und verpasst es so auch den 32. Platz von seinem Open-Debüt im Jahr 2018 zu verbessern.

Leaderboard The Senior Open