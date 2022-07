Keine Jubelstimmung

3M OPEN – FINAL: Matthias Schwab kommt nach einem mehr als nur durchwachsenen Beginn auch am Sonntag nur zu einer 73 (+2) und verlässt den TPC Twin Cities so nur mit einem 72. Platz, womit er den Tourkarten-Sack noch nicht zumachen kann.

Matthias Schwab wollte am Moving Day eigentlich im Klassement nach oben klettern, fand jedoch auch am dritten Spieltag keinen brauchbaren Rhythmus und rutschte mit einer weiteren 73 (+2) sogar bis auf Platz 73 zurück, von wo aus der Weg in die lukrativen Preisgeldränge mittlerweile richtig weit ist. Am Sonntag hofft der Rohrmooser nun mit erster Startzeit zumindest noch auf eine versöhnliche Finalrunde um vor den Rocket Mortgage Classic kommende Woche in Detroit das Selbstvertrauen wieder zu stärken.

Allerdings geht gleich der Beginn einigermaßen daneben, denn aus dem Rough erreicht er das Grün nicht und da der Putter den fälligen Versuch aus gut zwei Metern nicht im Loch unterbringt, brummt er sich schon auf der 1 das erste Bogey am Sonntag auf. Auch danach läuft nicht viel zusammen, denn auf der 3 kann er nach eingebunkertem Drive und Dreiputt sogar eine Doublette nicht verhmeiden und hängt sich so sogar die rote Laterne um.

Nachdem er dann am darauffolgenden Par 3 das Grün verfehlt und sich erneut nicht zum Par scramblen kann, verfestigt er den letzten Platz sogar einigermaßen. Erst danach kann er sein Spiel stabilisieren, kann auf den Frontnine jedoch noch keinen Konter setzen. Trotz eines wild verzogenen Abschlags legt er die Annäherung am Par 5 der 12 bis auf einen halben Meter zur Fahne legen und kann schließlich das erste Birdie des Tages einsacken.

Auf der 15 erwärmt sich dann auch der Putter und ermöglicht aus gut acht Metern das nächste Birdie, womit er zumindest die rote Laterne weitergeben kann. Auf der 16 geht sich dann sogar aus gut vier Metern ein Schlaggewinn aus, allerdings kühlt die heiße Phase mit einem Dreiputtbogey am Par 3 der 17 auch rasch wieder ab. Am Ende leuchtet zum dritten Mal in Folge nur die 73 (+2) auf, womit er vom hinteren Ende des Klassements nicht wegkommt.

Mit dem 72. Platz stockt Matthias Schwab sein FedEx-Cup Punktekonto auch lediglich um ein paar Pünktchen auf und wird so vom 112. Rang sogar etwas zurückrutschen, womit er auch den Tourkarten-Sack noch nicht zumachen kann. Die nächste Chance die Top 125 endgültig abzusichern ergibt sich jedoch bereits kommende Woche in Detroit, wenn auch Sepp Straka bei den Rocket Mortgage Classic wieder abschlagen wird.

