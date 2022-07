Wichtige Punkte eingefahren

BIG GREEN EGG GERMAN CHALLENGE – FINAL: Timon Baltl packt am Finaltag im Wittelsbacher GC eine knallrote 66 (-6) aus und stürmt damit im Klassement noch um viele Ränge nach vor, was ihm auch immens wichtige Punkte im Kampf ums Spielrecht für kommendes Jahr einbringt.

Timon Baltl stemmte nach einer 69 (-3) am Freitag als einziger der drei Österreicher in Deutschland den Cut und geht vom 40. Platz aus ins Wochenende. Am Samstag hofft er nun auf eine weitere Runde in den 60ern, denn bei dem noch recht dichtgedrängten Leaderboard könnte es so recht rasch deutlich nach vorne gehen.

Auf den Frontnine allerdings ist genau das Gegenteil der Fall, denn lange Zeit über ist er vergeblich auf der Suche nach einem Birdie und muss noch dazu auf der 5 und der 7 Bogeys einstecken. Erst kurz vor dem Turn geht sich schließlich auf der 9 auch das erste Erfolgserlebnis aus.

Auf der 13 gelingt dann der scoretechnische Ausgleich, allerdings benötigt er für die gleiche Übung auch am Par 5 der 15 noch einen roten Eintrag, da er sich auf der 14 auch das nächste Bogey einfängt. Am abschließenden Par 5 geht sich dann noch ein weiterer Schlaggewinn aus, womit er die 71 (-1) ins Ziel bringt und so zumindest ein paar Ränge gutmachen kann.

Bärenstarke Finalrunde

Am Finaltag grooved sich Timon dann aber nahezu von Beginn an richtig ein, denn bereits am Par 4 der 3 geht sich ein spektakuläres Eagle aus und nachdem er auch danach fehlerlos agiert und auf der 5 und der 9 noch zwei weitere Birdies mitnimmt, taucht er zur Halbzeit seiner letzten Runde sogar bereits in den Top 10 auf.

Das starke Spiel zieht er auch auf den letzten neun Bahnen weiter durch und krallt sich am Par 3 der 11 und der 14 rasch die nächsten roten Einträge. Nachdem sich schließlich auf am letzten Par 3 noch ein Birdie ausgeht, taucht er sogar bereits auf Rang 5 auf. Erst die 17 wird ihm dann etwas zum Verhängnis und brummt ihm noch das erste und einzige Bogey des Tages auf.

Mit der 66 (-6) packt er aber die klar beste Runde der Woche aus und stürmt damit in riesigen Schritten im Klassement noch nach vor. Zwar dürfte sich am Ende ein Topergebnis wohl knapp nicht ausgehen, mit der gelungenen Finalrunde fährt er aber enorm wichtige Punkte im Kampf um das Spielrecht für kommendes Jahr ein.

