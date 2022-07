Weiter zurück

3M OPEN – 3. RUNDE: Matthias Schwab findet im TPC Twin Cities an einem schwierigen Moving Day – wegen einer hartnäckigen Gewitterfront ist die 3. Runde stundenlang unterbrochen – keinen gewinnbringenden Rhythmus und rutscht mit einer 73 (+2) noch weiter im Klassement zurück.

Matthias Schwab machte es am Freitag mit späten Fehlern unfreiwillig spannend, stemmte schlussendlich aber als 63. genau an der Aufstiegsmarke noch den Cut. Am Wochenende heißt es nun für den Rohrmooser jedoch Gas geben, denn um sich noch in die lukrativen Preisgeldränge nach vorne arbeiten zu können, wird der Steirer wohl zwingend Runden deutlich im roten Bereich benötigen.

Mit soliden Pars findet er sich am Moving Day auf den ersten Löchern durchaus souverän zurecht, bringt jedoch die Annäherungen noch nicht zwingend genug zu den Fahnen um sich echte Birdiechancen auflegen zu können. Nachdem er sechs Löcher lang vergeblich dem ersten Erfolgserlebnis hinterherläuft, wird es am kurzen Par 4 der 16 sogar noch unangenehmer, denn aus dem Rough kann er sich nicht mehr zum Par scramblen und rutscht so sogar in den Plusbereich ab.

Nach acht gespielten Löchern ist er dann noch dazu stundenlang zum Däumchendrehen verurteilt, da eine hartnäckige Gewitterfront ein Weiterspielen unmöglich macht. Die Warterei zeigt auch Wirkung, denn bei der Fortsetzung wassert er die Annäherung und tritt sich in Folge am Par 5 der 18 sogar ein Doppelbogey ein. Zwar stabilisiert er sein Spiel danach wieder, muss sich allerdings bis zum Par 5 der 6 gedulden, ehe er das erste Birdie auf die Scorecard bringt.

Da auf den letzten Bahnen nichts großartiges mehr gelingen will, muss er sich am Ende erneut mit der 73 (+2) anfreunden, die ihm noch zehn Ränge kostet und ihn nur auf Rang 73 einreiht, womit vor der Finalrunde auch die lukrativen Preisgeldränge in Minnesota bereits in einige Entfernung rücken. Scott Piercy (USA) geht bei gesamt 18 unter Par mit gleich vier Schlägen Vorsprung auf Emiliano Grillo (ARG) in den Finaltag.

>> SKY überträgt Live und in HD von den 3M Open.