Birdiefeuerwerk

CAZOO CLASSIC – 3. RUNDE: Lukas Nemecz startet am Moving Day im Hillside GC so richtig durch und zieht mit einem wahren Birdiefeuerwerk und der 67 (-5) sehenswert im Klassement nach vor.

Lukas Nemecz musste am Freitag Nachmittag im Hillside GC zwar einigermaßen kämpfen, cuttete schlussendlich aber “on the number” noch ins Wochenende und darf damit in Southport bereits Preisgeld einplanen. Am Moving Day heißt es nun jedoch etwas den Turbo zünden um sich vor dem Finaltag in eine gute Ausgangslage bringen zu können.

Der Start kann sich am Samstag dann auch gleich durchaus sehen lassen, denn nach einem anfänglichen Par bringt er schon am Par 5 der 2 den Putter auf Temperatur und holt sich aus fünf Metern das erste Birdie ab. Nachdem sich die selbe Übung dann auf der 3 auch aus drei Metern ausgeht, zieht er in Windeseile bereits bis ins Mittelfeld nach vor.

Nur kurz gönnt sich der einzige Österreicher im Feld dann eine kurze Verschnaufpause, ehe er sich schon am Par 5 der 5 mit einem sicheren Zweiputt vom Vorgrün das nächste Birdie krallt und so endgültig auf einen richtig starken Beginn der 3. Runde zurückblicken kann. Erst danach geht er es etwas ruhiger an und nimmt auf den verbleibenden Bahnen der Frontnine souverän Pars mit.

Fehler sofort ausgebessert

Kaum auf der 10 angekommen fängt der Putter dann wieder Feuer und ermöglicht aus etwa neun Metern den vierten Schlaggewinn, der langsam aber sicher auch die Top 10 am Horizont auftauchen lässt. Erst ein verzogener Drive und ein verpasstes Up & Down danach bremsen auf der 12 mit dem ersten Fehler des Tages den Schwung etwas ein.

Zwar steuert er mit einer starken Annäherung aus dem Rough und dem nächsten Birdie sofort wieder gegen, kann nach eingebunkertem Abschlag aber auf der 14 erneut das Par nicht mehr kratzen. Das kunterbunte Hin und Her geht aber auch danach munter weiter, denn schon auf der 15 holt er sich aus einem Meter auch das nächste Birdie ab.

Zum Abschluss stopft er schließlich auch auf der 18 noch aus fünf Metern zum bereits siebten Birdie am Samstag und marschiert so mit der knallroten 67 (-5) zurück ins Clubhaus, die ihn im Klassement deutlich nach vorne pusht und ihm wohl auch noch die Chance auf ein absolutes Topergebnis offen ermöglicht.

Leaderboard Cazoo Classic

>> SKY überträgt Live und in HD von den Cazoo Classic.