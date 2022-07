Unfreiwillig spannend gemacht

3M OPEN – 2. RUNDE: Matthias Schwab macht es am Freitag nach späten Fehlern unfreiwillig spannend, schafft schließlich aber im TPC Twin Cities nach einer 73 (+2) und einer Punktlandung als 63. noch den Sprung ins Wochenende.

Matthias Schwab legte im trickreichen TPC Twin Cities einen durchaus gelungenen Start hin, denn nach der 70 (-1) geht der Steirer als 23. in den zweiten Spieltag. Am Freitag hofft er nun am wasserreichen Par 71 Kurs an das starke lange Spiel anknüpfen zu können und dabei die eine oder andere Möglichkeit mehr auf den Grüns zu nützen, denn bei lediglich zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 ist in dieser Woche für den Rohrmooser mit Sicherheit noch vieles möglich.

Der Start in den zweiten Spieltag geht gleich einmal etwas daneben, denn mit einer zu langen Annäherung hat er sogar noch Glück, dass der erste Approach noch trocken bleibt. Das Up & Down zum anfänglichen Par geht sich jedoch nicht mehr aus, was ihn rasch unangenehm zurückrutschen lässt. Nach einer eingebunkerten Annäherung wird es auch auf der 11 gleich wieder haarig, aus fünf Metern kratzt ihm der Putter aber noch das wichtige Par auf die Scorecard.

Auch danach geht dem Rohrmooser noch nicht wirklich vieles leicht von der Hand, immerhin kann er sein Spiel aber einigermaßen stabilisieren. Am schwierigen Par 3 der 17 wird es dann wieder richtig stressig, denn der Abschlag bremst sich nur im unangenehm dicken Rough ein, mit starkem Kurzspiel und gefühlvollem Putt geht sich jedoch auch hier noch die 3 aus. Mit zwei starken Schlägen legt er sich danach am Par 5 sogar die Eaglechance auf, die über zwei Wellen jedoch knapp nicht fallen will. Der scoretechische Ausgleich ist kurz vor dem Wechsel auf die vorderen Neun aber perfekt.

Kurzes Zittern

Mit einer richtig starken Annäherung geht sich schließlich auf der 2 aus 1,5 Metern das nächste Birdie aus, was Matthias auch erstmals am Freitag in den Minusbereich vordringen lässt. Vier Löcher lang kann er diesen dann verwalten, ehe er sich auf der 7 nach Wasserball und überschlagenem Grün sogar ein Doppelbogey eintritt. Das kostet kurz vor Schluss auch eindeutig noch die Sicherheit, denn auf der 9 kann er sich nicht mehr zum Par scramblen und fällt nach einem weiteren Fehler sogar bis an die Cutmarke zurück.

Schlussendlich muss er sogar noch ein wenig zittern, ehe er nach der 73 (+2) Gewissheit hat, dass es als 63. mit einer Punktlandung für den Aufstieg ins Wochenende reicht. Um sich an den kommenden beiden Spieltagen jedoch in die richtig lukrativen Preisgeldränge nach vorne arbeiten zu können, wird er ordentlich aufs Gas steigen müssen, denn nach der zähen 2. Runde sind die Top 10 bereits sechs Schläge weit entfernt. Scott Piercy (USA) geht bei gesamt 13 unter Par als Leader in den Samstag.

