CAZOO CLASSIC – 2. RUNDE: Lukas Nemecz hat am Freitag Nachmittag im Hillside GC einigermaßen zu kämpfen, zieht mit einer 73 (+1) schlussendlich aber “on the number” als 52. ins Wochenende ein.

Lukas Nemecz zeigte zum Auftakt nahezu die gesamte Runde über eine makellose Leistung und sammelte bei von Tee bis Grün solidem Spiel zwei Birdies auf. Erst die 18 machte ihm noch einen Strich durch die fehlerlose Rechung, doch auch mit der 71 (-1) startet der Steirer klar aus dem prognostizierten Cutbereich in den zweiten Spieltag.

Mit später Startzeit könnte der Beginn dann kaum besser gelingen, denn gleich am Par 3 der 10 knallt er den Ball sehenswert zur Fahne und nimmt aus einem Meter prompt das anfängliche Birdie mit. Auch am darauffolgenden Par 5 und auf der 12 ergeben sich durchaus machbare Birdiechancen, die der 14. Schläger im Bag jedoch nicht gewinnbringend verwerten kann.

Dies rächt sich schließlich sogar recht bitter auf der 15, denn aus etwa elf Metern muss er am Kurzgemähten sogar gleich dreimal ansetzen und rutscht so wieder auf Level Par zurück. Kurz vor dem Turn kommt es dann sogar noch dicker, denn nach einem verzogenen Abschlag erreicht er überhaupt erst mit dem vierten Schlag das Grün, tritt sich so sogar ein Doppelbogey ein und findet sich plötzlich nur knapp hinter der prognostizerten Cutmarke wieder.

Doublette egalisiert

Sofort steuert der Aufsteiger aber gegen und holt sich mit einem wahren Superputt aus 11,5 Metern auf der 1 sein zweites Birdie ab und zieht sich so sofort wieder selbst über die gezogene Linie. Nachdem er sich dann trotz eingebunkerter Grünattacke auch vom Par 5 der 2 das Birdie abholt, egalisiert er endgültig in Windeseile die Doublette von der 18 wieder.

Mit durchwegs solidem Spiel spult er danach die Pars ab, der erneute Sprung in den roten Bereich bleibt ihm jedoch verwehrt. Kurz vor Ende der Runde kann er dann mit einem Dreiputt vom Vorgrün einen weiteren Fehler nicht verhindern und rutscht so wieder auf 1 über Par zurück. Am Schlussloch lässt er dann aber nichts mehr anbrennen, marschiert mit der 73 (+1) über die Ziellinie und macht so als 52. “on the number” den Einzug ins Wochenende perfekt.

Paul Waring (ENG) geht bei gesamt 11 unter Par als Führender in den Moving Day.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Cazoo Classic.