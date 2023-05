Basis-Strategien für Spielen in Online Casinos

Einmal sollte man zumindest im Leben ein Casino besucht haben und wenn sich nicht allzu bald die Möglichkeit in der näheren Umgebung bietet, kann man auch ein Online Casino besuchen. Wer noch nie ein VulkanVegas casino besucht hat, stürzt sich im wahrsten Sinne des Wortes absolut ins Wasser. Wie die Spiele im Casino funktionieren, weiß man nicht. Hauptsache, man hat Spaß. Spaß sollte man in jedem Fall in einem Casino haben, aber kann der auch aufgrund von Ahnungslosigkeit ins Gegenteilige kippen.

Eigentlich ist diese Art von Ahnungslosigkeit genau das, worauf ein Casino hofft. Man wirft sich ins Vergnügen und entweder hat man Glück oder auch nicht. Wenn man den Casinobesuche jedoch ein wenig strategischer angeht, kann er sich in vielerlei Hinsicht auch bezahlt machen.

Damit auch Sie bei Ihrem Casinobesuch nicht nur Unterhaltung erleben, sondern auch einen Gewinn mitnehmen können, verraten wir Ihnen ein paar grundlegende Strategien professioneller Spieler.

Nutzen Sie alle Boni aus

Online Casinos haben den Vorteil, ihren Spielern besondere Boni bieten zu können. Ein Willkommensbonus ist zwar Usus, aber gibt es heute noch weitere Boni darüber hinaus. Sie beinhalten in der Regel immer Freispiele sowie einen Einzahlungsbonus oder gar Boni ohne jegliche Einzahlung.

Warum Boni so wichtig sind im Rahmen einer Strategie bei Online Casinos ist eigentlich ganz einfach. Solcherlei Boni erhöhen des Budgets zum Spielen, sodass man automatisch einen höheren Etat als ursprünglich zur Verfügung hat. Mit einem höheren Budget spielt es sich nicht nur ein wenig länger, sondern steigen gleichzeitig auch die Gewinnchancen.

Budget vorher festlegen

Ob Sie einen Bonus ergattern konnten oder nicht ist hierbei fast einerlei. Einige Spieler machen den Fehler, sich in das Casinovergnügen zu stürzen, ohne sich ein Budget festzulegen. Im Endeffekt spielen sie nicht nur sehr lange und immer mehr, sondern können sich unter Umständen auch spontan in den finanziellen Ruin reiten.

Professionelle Spieler legen sich vor jeder Spielsitzung einen Etat fest, den sie maximal an jenem Tag für Spiele einsetzen. Sobald er aufgebraucht ist, beendet sich die Spielsession. Ob an dem Punkt gerade viel gewonnen oder verloren wurde, ist unerheblich. Es geht mit der eigenen Begrenzung des Budgets einfach nur darum, nicht mit einmal später im Elan mehr einzusetzen, als es geplant ist. Man muss hierfür jedoch auch etwas Durchhaltevermögen aufbringen.

Nur mit geringen Einsätzen spielen

Mühsam mag sich das Eichhörnchen ernähren, aber Vorsicht heißt die Mutter der Porzellankiste. Sich nur mit geringen Einsätzen an Spielen zu beteiligen, gehört zum Budgetmanagement.

Bei einigen Spielen kann es sich zwar lohnen, mit einem höheren Einsatz dabei zu sein. Teilweise können sich dadurch die Gewinnchancen erhöhen, aber es geht nach wie vor bei Casinospielen um Glück. Entsprechend gibt es Garantie, mit einem hohen Einsatz garantiert zu gewinnen. Am besten setzt man langfristig wenig. Auf diese Weise kommt man allmählich ebenfalls zu größeren Gewinnen. Als Faustregel gilt, in Online Casinos nur höchstens 3 % des geplanten Spielbudgets pro Runde zu setzen. Mit einem solchen Betrag stellen Sie sicher, sich der Volatilität der unterschiedlichen spiele zu widersetzen.

Spiele mit dem geringsten Hausvorteil

Jedes Spiel unterliegt einem so genannten Hausvorteil. Der Hausvorteil ist ein prozentualer Betrag, den das Casino von jedem Gewinn erhält. Wer schlau spielt, der möchte natürlich möglichst wenig anderen einen Teil von seinem großen Kuchen überlassen.

Je nach Spiel kann der Hausvorteil sehr hoch ausfallen. Am geringsten ist er bei folgenden Spielen:

♦ Blackjack;

♦ Poker;

♦ Baccarat.

Selbst bei Slots gibt es einen Hausvorteil. Wie hoch er bei dem jeweiligen Slot liegt, kann man sich sehr einfach selbst errechnen. Und zwar ist bei Slots immer eine sogenannte RTP angegeben. RTP bezeichnet in einem Prozentsatz, wie viel ein Spieler langfristig mindestens im Spiel von seinen Einsätzen gewinnen kann (Return to Player). Diesen Prozentsatz ziehe man von 100 ab und schon hat man den Hausvorteil. Es sollte offensichtlich sein, je höher die RTP liegt, desto geringer der Hausvorteil ist. Als Standard gilt bei Slots eine RTP von rund 96 %. Was darunter liegt, lohnt sich in der Regel nicht sonderlich für Spieler.

Lernen Sie die Spielregeln

Einige Spiele kann man sehr leicht beim Zusehen erlernen und andere erfordern jahrelange Übung. Am einfachsten lassen sich eigentlich immer Slots spielen. Sie haben keine besonderen Regeln, auf die man achten müsste. Dennoch ist es ratsam, sich die Regeln für Sonderzeichen und andere Funktionen vorm Spiel zu verinnerlichen. Der Rest hängt wirklich nur vom Glück ab, inwiefern man eine Spielrunde gewinnt oder nicht.

Bei anderen Spielen muss man die Regeln zuvor sehr genau kennen, um zu wissen, worum es geht. Dazu gehören allem voran Poker und Blackjack. Beide Spiele erfordern einiges an Übung und Strategien, um jede Rune möglichst erfolgreich abzuschließen. Die Spielregeln vorher nicht zu kennen, kann in einem ultimativen Desaster enden.